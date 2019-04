Zaradi podkupovanja jo lahko čaka najmanj dve leti zapora

Kot smo že pisali, jeigralkaFelicity Huffman in 12 drugih obtožencev priznalo krivdo za podkupovanje in prirejanje rezultatov, zato da so svoje otroke lahko spravili na elitne univerze. Felicity tako lahko grozi tudi do štiri mesece zapora.

Poleg Huffmanove je med obtoženci javnosti zagotovo najbolj znana igralka Lori Loughlin, ki je hčerkamaIsabelli Rosein Olivii Jade omogočila vpis na študij, brez pravih papirjev: "Plačala sta podkupnino v skupni vrednosti pol milijona dolarjev v zameno za to, da so njuni hčerki sprejeli v ekipo USC, čeprav nista bili del ekipe ali nadarjeni športnici," se je glasila obtožnica, istega dejanja je obtožen tudi njen soprog modni oblikovalec Mossimo Giannulli.

Medtem ko je 13 obtoženih priznalo krivdo, pa se zvezdnica in soprog nista odločila za priznanje krivde, čeprav so jima to ponudili. Spletna stran TMZ je tako zapisala, da ju lahko čaka minimalno dve leti zapora. Spletna stran je še zapisala, da je sodišče obtoženim dejalo, da je okno, ko še lahko priznajo, zelo majhno. Če ne bodo priznali, gre zadeva pred veliko poroto, dodali pa bodo dodatno obtožbo, in sicer pranje denarja, zaradi katerega se lahko zaporna kazen še zviša.

Še preden se bo Lori znova zagovarjala pred sodiščem, je že utrpela posledice na delovnem področju, kajti tako televizijska hiša Hallmark kot tudi Netflix sta se odločili, da ne bosta več sodelovali z njo.