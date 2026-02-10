Naslovnica
Domača scena

'Ponosni smo, da nam je uspelo priti na olimpijske igre'

Cortina d'Ampezzo, 10. 02. 2026 07.00 pred 1 uro 3 min branja 2

Avtor:
K.A. Matic Flajšman
Slovenske barve bodo na letošnjih olimpijskih igrah zastopali tudi slovenski kuharji.

Ne le slovenski športniki, slovenske barve bodo na letošnjih olimpijskih igrah zastopali tudi slovenski kuharji. Ekipa Luke Jezerška bo namreč letos spet poskrbela za kulinarične dobrote v slovenski hiši. Kot je povedal naš slavni masterchefovski sodnik, je ponosen, da jim je to uspelo, saj gre za zelo pomemben dogodek na svetu. Razkril je, kako poteka delo v ekipi, a je kljub vsemu ostal tudi malo skrivnosten.

Slovenski športniki so olimpijske igre začeli odlično, čaka pa jih še kar nekaj nastopov. A niso le naši šampioni, na čelu z Niko Prevc tisti, ki bodo v Italiji zastopali slovenske barve. Prav posebna čast je ponovno doletela ekipo Jezeršek, ki bo v slovenski hiši skrbela za brbončice obiskovalcev.

Luko Jezerška smo ujeli v slovenski hiši.
Luko Jezerška smo ujeli v slovenski hiši.
FOTO: POP TV

"Malo sem se naježil, ko govorimo o časti, priznam. Trenutno se nahajamo znotraj slovenske hiše. Znotraj olimpijskih iger in ekipe Jezeršek se odvija še kar nekaj stvari. Moram biti še malo skrivnosten, čeprav bi res rad razkril, kaj vse počnemo," je razložil Luka in dodal: "Pokrivamo tri športe, v ekipi pa je 90 ljudi, ki so prišli iz Slovenije. Na nek način smo presedlali na italijanske vode, kuhamo v Italiji, kuhamo italijansko kulinariko. Zelo smo veseli in ponosni, da smo prišli na tako velik in tako pomemben dogodek na svetu. Dosegli smo novo raven, novo stopničko."

Slovenske barve bodo na letošnjih olimpijskih igrah zastopali tudi slovenski kuharji.
Slovenske barve bodo na letošnjih olimpijskih igrah zastopali tudi slovenski kuharji.
FOTO: Radovan Arnold

Pa so takšni projekti prijetni ali čutijo kakšno breme? Vsekakor je to izziv na povsem novem nivoju. "Ravno prej smo se z brati pogovarjali, da je ta projekt v osnovi logističen, nato birokratski. Toliko ljudi napotiti v tujino na delo, z vsemi navodili, z vsemi papirji, z vsemi akreditacijami. Kdor je že bil na Olimpijskih igrah, razume, kaj tukaj pomeni logistika, da se premakneš iz točke A na točko B. V smislu varnosti in transporta. Da ne dodajam, da je treba na koncu pripraviti jed, ki ima vse elemente, kot so priloga, glavni del, posipi ... Vse te stvari je treba zagotoviti, a nam je uspelo," je vesel Luka.

Preberi še Priljubljeni bar postal slovenska ambasada med gorami

Prepričan je, da jim prav pridejo tudi njihove izkušnje iz preteklosti. "Očitno smo v preteklosti delali nekaj prav, da znamo na tem nivoju delati. Ni enostavno, a imamo radi nove izzive in to smo si že dolgo želeli. Na koncu so se vrata odprla in skozi smo vstopili, zdaj pa je na nas, da to oddelamo. Tudi ekipi sem rekel, da športnik ogromno časa prečaka in mora ogromno narediti, na koncu pa ima samo nekaj sekund, da to pokaže. Enako je tudi pri nas," je povedal.

Slovenska hiša vabi številne obiskovalce.
Slovenska hiša vabi številne obiskovalce.
FOTO: Radovan Arnold

Luka z ekipo tako trenutno skrbi za lačne obiskovalce slovenske hiše, jedi, ki jih ustvarjajo, pa so nekaj drugega, kot tisto, kar kuhajo doma. Mora zato recimo nove udeležence Masterchefa kaj skrbeti, da bo Luka bolj strog? "Mogoče pa res, a saj so vsi vedno kreativni. Moram priznati, da se vmes vračam domov, ker ravno sedaj snemamo novo sezono. A se z veseljem peljem nazaj v Slovenijo in nato spet nazaj v Italijo," je še zaupal slavni sodnik.

Razlagalnik

Olimpijske igre so največje mednarodno športno tekmovanje, ki poteka vsaka štiri leta. Na njih sodelujejo športniki iz skoraj vseh držav sveta v najrazličnejših poletnih in zimskih športih. Igre imajo bogato zgodovino, ki sega v antično Grčijo, sodobne igre pa so bile prvič organizirane leta 1896 v Atenah. So simbol miru, prijateljstva in športnega duha, kjer se športniki potegujejo za najvišja odličja.

Luka Jezeršek je priznani slovenski kuhar in televizijska osebnost. Širši javnosti je najbolj znan kot sodnik v kuharski oddaji MasterChef Slovenija, kjer s svojim strokovnim znanjem in izkušnjami ocenjuje tekmovalce. Poleg televizijske kariere je Luka tudi uspešen podjetnik v gostinstvu, ki vodi več restavracij in se ukvarja z organizacijo vrhunskih kulinaričnih dogodkov.

Slovenska hiša na olimpijskih igrah je poseben prostor ali objekt, ki ga država vzpostavi med olimpijskim dogodkom. Namen slovenske hiše je promovirati državo, njeno kulturo, turistične znamenitosti in gospodarstvo. V njej se pogosto odvijajo sprejemi, srečanja z mediji, predstavitve sponzorjev ter kulinarični dogodki, ki obiskovalcem ponujajo vpogled v slovensko tradicijo in sodobnost.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
luka jezeršek olipmijske igre kulinarika kuhanje izziv slovenska hiša

Komedija Iščem moža: 'Liki so ogledala naših življenj'

KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
wsharky
10. 02. 2026 08.21
sem poskusil njihovo hrano, vam povem nič kaj posebnega tako kot pri slavni zvezdici Ani
Odgovori
+1
1 0
Banion
10. 02. 2026 08.09
italjani pa v jok, toliko je slaven da ga je omenila še samam malonijeva
Odgovori
+1
1 0
bibaleze
