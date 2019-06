Zaradi ponesrečenega photoshopa Britney tarča posmeha

Glasbenica Britney Spearsje na svojem uradnem Instagram profilu objavila fotografijo, zaradi katere je postala tarča posmeha. Pozirala je v kratkem krilu in beli srajci – opravi, na las podobni tisti iz leta 2000, ko je nastopila v svojem videospotu za skladbo Oops! ... I Did It Again. Nobena skrivnost ni, da se Britney že dlje časa trudi povrniti svojo nekdanjo postavo in zaradi tega intenzivno telovadi, rezultate diete in vadbe pa precej pogosto deli s svojimi oboževalci. Slednji so jo do sedaj s svojimi komentarji dodatno spodbujali in motivirali, zdaj pa so bili nekoliko razklani, saj je Britney s svojo fotografijo storila točno to, česar je pred kratkim javno obtožila paparace: objavljeno sliko je namreč s pomočjo photoshopa vidno 'popravila', njeni sledilci pa so to opazili zaradi ukrivljenih predalov kozmetične omarice v ozadju.