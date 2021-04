Zaradi poročne torte Kate in Williama so morali odstraniti vrata v Buckinghamski palači

Fiona Cairns, ki je leta 2011 vodila ekipo, ki je ustvarila poročno torto za kraljevi par, se je pojavila v novem dokumentarcu The Day Will in Kate Got Married. V njem je med drugim spregovorila o težavah, ki so se dogajale med pripravami na kraljevo poroko in o tem, kako so osemnadstropno in skoraj en meter visoko sadno torto oblikovali v sprejemnem prostoru, ki je bil slučajno kraljevska rezidenca kraljice Elizabete II. v Londonu.

Da bi torto prinesli v galerijo slik v Buckinghamski palači, je morala ekipa odstraniti vrata. In ko je kraljica obiskala ekipo, ki je skrbela še za zadnje podrobnosti na okusni slaščici, je presenetila z nepričakovano pripombo.

"Spominjam se, kako je rekla: Slišala sem, da ste mi uničili hišo," je v dokumentarcu dejala Fiona. "Rekla sem ji: 'No, iz spodnje sobe smo morali odstraniti vrata, da smo z vozičkom s torto lahko prišli skozi.' Vrata smo seveda dali nazaj, tako da na koncu je bilo vse v redu."