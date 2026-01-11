Zaradi posedovanja otroške pornografije aretirali igralca Gimnazijskega muzikala

Igralec Matt Prokop , ki je zaslovel kot najstnik v franšizi Gimnazijski muzikal , ostaja v priporu, so za ameriške medije potrdili na policiji v okrožju Victoria v Teksasu. 35-letnik je bil aretiran in pridržan zaradi več obtožb, med drugim posedovanja otroške pornografije, v zaporu pa ostaja tudi zaradi upiranja aretaciji, preiskavi in prevozu.

Kot je poročal lokalni medij Crossroads Today , so nekdanjega Disneyjevega igralca decembra aretirali zaradi kršenja pogojnega izpusta po plačilu varščine iz maja 2024, ko so ga aretirali zaradi napada in upiranja aretaciji. Kdaj bo moral pred sodnika, še ni znano.

Prokopa je nekdanje dekle, igralka Sarah Hyland, sicer zvezdnica serije Sodobna družina, obtožila verbalne in fizične zlorabe v času njune petletne zveze. Maja 2014 ga je obtožila, da jo je porinil v avtomobil in jo med sporom davil. Ko sta se razšla, naj bi ji grozil, da bo ubil njenega psa in ji požgal hišo. Pozneje je dobil prepoved približevanja igralki za tri leta.

35-letnik je poleg Gimnazijskega muzikala nastopil tudi kot gostujoči igralec v seriji Sodobna družina in filmih Očarljivi piflar, Ko udari strela, Kosmato maščevanje in Vidiva se v Valhali.