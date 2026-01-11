Naslovnica
Tuja scena

Zaradi posedovanja otroške pornografije aretirali igralca Gimnazijskega muzikala

Teksas, 11. 01. 2026 15.43 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
K.Z.
Matt Prokop

Zaradi več obtožb, med drugim posedovanja otroške pornografije, so aretirali igralca Matta Prokopa, najbolj znanega po vlogi v franšizi Gimnazijski muzikal. Kot je prvi poročal TMZ, so 35-letnika v pridržanje odvedli že 24. decembra v zvezni državi Teksas.

Igralec Matt Prokop, ki je zaslovel kot najstnik v franšizi Gimnazijski muzikal, ostaja v priporu, so za ameriške medije potrdili na policiji v okrožju Victoria v Teksasu. 35-letnik je bil aretiran in pridržan zaradi več obtožb, med drugim posedovanja otroške pornografije, v zaporu pa ostaja tudi zaradi upiranja aretaciji, preiskavi in prevozu.

Matt Prokop in Sarah Hyland
FOTO: Profimedia
FOTO: Profimedia

Kot je poročal lokalni medij Crossroads Today, so nekdanjega Disneyjevega igralca decembra aretirali zaradi kršenja pogojnega izpusta po plačilu varščine iz maja 2024, ko so ga aretirali zaradi napada in upiranja aretaciji. Kdaj bo moral pred sodnika, še ni znano.

Preberi še Proti nekdanjemu fantu vložila zahtevek za prepoved približevanja

Prokopa je nekdanje dekle, igralka Sarah Hyland, sicer zvezdnica serije Sodobna družina, obtožila verbalne in fizične zlorabe v času njune petletne zveze. Maja 2014 ga je obtožila, da jo je porinil v avtomobil in jo med sporom davil. Ko sta se razšla, naj bi ji grozil, da bo ubil njenega psa in ji požgal hišo. Pozneje je dobil prepoved približevanja igralki za tri leta.

35-letnik je poleg Gimnazijskega muzikala nastopil tudi kot gostujoči igralec v seriji Sodobna družina in filmih Očarljivi piflar, Ko udari strela, Kosmato maščevanje in Vidiva se v Valhali.

