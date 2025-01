Zaradi poškodbe v požaru ni uspela rešiti sina: 'Mama, pusti me'

Rory je bival v manjši hiši na družinskem posestvu. "Nisem mogla pogasiti saj na njegovi strehi, ker je komunalni vodovod vodo izklopil. Celo 50 pogumnih gasilcev ni imelo vode ves dan," je zapisala Shelley, ki je v pogovoru za avstralsko televizijo v solzah povedala, da je reševanje ovirala tudi njena poškodba roke.

Sin, ki je videl, da situacija ni rešljiva, naj bi ji v zadnjih trenutkih dejal, naj ga pusti in se sama reši. "Nobena mama ne more za seboj pustiti svojega otroka, a imam zlomljeno roko in nisem ga mogla premakniti." Shelley se je za dodatno pomoč zapeljala do lokalne gasilske postaje, kjer so ji gasilci dejali, da tudi sami nimajo vode. Ko so se skupaj vrnili na posestvo, je bilo prepozno. Po poročanju 10 News First so gasilci potrdili, da je Rory umrl zaradi zastrupitve z ogljikovim monoksidom.

Pred prerano tragično smrtjo je Rory po maminih besedah premagal številne ovire, vključno z operacijami in terapijami, saj si je kljub zdravstvenim težavam želel ogledati svet. "Neverjetno ga bomo pogrešali," je zaključila neutolažljiva mama.