Zaradi požara na otoku Pantelleria evakuiran tudi Giorgio Armani

Zaradi gozdnega požara na italijanskem otoku Pantelleria so oblasti odredile evakuacijo okoli 50 ljudi, med njimi tudi svetovno znanega modnega oblikovalca Giorgia Armanija , ki je otok zapustil na jahti. Župan Pantellerie Vincenzo Campo je dejal, da se razmere umirjajo, požar pa naj ne bi zahteval žrtev.

Uradniki so danes sporočili, da se na otoku, ki leži med Tunizijo in Sicilijo, z ognjem še vedno borita dve gasilski letali in več gasilskih enot. Požar je izbruhnil v sredo pozno zvečer, po navedbah oblasti pa naj bi se pojavil na dveh lokacijah na razdalji nekaj sto metrov. Požar je podžigal močan veter, uradno pa njegov vzrok še ni jasen. Zajel je približno 50 hektarov površine, razen manjših koč pa ni uničil bivalnih objektov.

Italijansko državno tožilstvo je začelo preiskavo vzrokov požara, pri čemer nameren požig ali povzročitev požara iz malomarnosti še nista izključena.