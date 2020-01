Zaradi predoziranja umrl nekdanji fant Bobbi Kristine Brown

Jack Walker Jr., bratNicka Gordona, je za People potrdil, da je Nick umrl v sredo na Floridi zaradi prevelikega odmerka drog.

"Užaloščeni smo zaradi izgube mojega lepega brata," je v izjavi za People dejal Jack in nadaljeval: "Pustil je praznino v srcih moje družine in prijateljev. Nickova bitka v življenju ni bila lahka. Za vedno bom hvaležen bogu, da mi je podaril en majhen trenutek na koncu Nickovega življenja in da sem ga lahko držal za roko, ko je odpotoval."

Joe S. Habachy, Nickov odvetnik, je ob smrti svoje stranke dejal: "Moje srce je danes težko, potem ko sem izvedel, da je moja dolgoletna stranka Nick Gordon umrl star 30 let. Čeprav ne morem govoriti o natančnih okoliščinah njegove smrti, lahko rečem, da je bilo resnično pretresljivo, da sem bil iz prve roke priča popolnemu uničenju, ki ga je povzročila zasvojenost z mamili v skupini mladih prijateljev, za katere lahko rečem, da so bili ljubljeni in so imeli ogromen potencial." Med drugim je še dodal, da si je Nick v zadnjih nekaj letih močno prizadeval, da bi ostal trezen, in da si je bolj kot kar koli drugega želel srečnega in zdravega življenja s svojo družino.

Viri so za Daily Mail povedali, da je Gordon na prvi dan novega leta doživel številne srčne napade. Odpeljali so ga v bolnišnico Altamonte Springs, kjer so ga sprejeli na oddelek intenzivne nege, kjer je na koncu umrl.

Jack Walker Jr. je ob izgubi brata svoja čustva zlil na Facebooku, kjer je najprej zapisal: "Bog, zakaj sem moral izgubiti brata za novo leto," nato je sledila še ena objava: "Vse, kar lahko storim, je, da jočem."