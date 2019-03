Zaradi prevare pri vpisih na ameriške univerze obtoženi bogati in slavni

Ameriški zvezni tožilci so obtožili in aretirali več slavnih in bogatih Američanov, ki so s pomočjo prevar svoje otroke vpisali na ugledne univerze. Med njimi sta tudi igralki Felicity Huffman iz serije Razočarane gospodinje in Lori Loughlin iz serije Polna hiša ter glavni organizator prevar William Singer.

Singer je preko svojega podjetja Edge College & Career Network uredil, da je imel naraščaj bogatih in slavnih dostop do najboljše izobrazbe, ki jo je mogoče kupiti. Univerze pri prevarah glede na obtožnice niso sodelovale.

Singer je enostavno našel nekoga, ki je namesto z denarjem staršev bogatega, a z znanjem revnega otroka, opravil sprejemni izpit za univerzo, in od staršev, ki so bili s tem seznanjeni, za to dobil zajeten honorar, ki je znašal od 200.000 do 6,5 milijona dolarjev. Skupno naj bi starši Singerju plačali okoli 25 milijonov dolarjev, je na novinarski konferenci povedal zvezni tožilec Massachusettsa Andrew Lelling.

Nekaj bogatih otrok pa je spravil na univerze kot nadarjene športnike s pomočjo trenerjev, čeprav morda niso vedeli niti, da je žoga okrogla, kaj šele, da bi jo znali brcniti. Bogati mladini so na ta način s prevaro med drugim omogočili vpis na ugledne univerze, kot so Georgetown, Stanford, Yale in druge.

FBI je v okviru prevare obtožil in aretiral skoraj 50 ljudi, med njimi 33 staršev in 13 trenerjev ter Singerjevih sodelavcev. Med obtoženimi so tudi direktorji podjetij, finančniki, vinar in modni oblikovalec. Večina pa je že ali pa bo kmalu - po plačilu varščine - na prostosti. Soočajo se z obtožnicami o kriminalnem združevanju, pranju denarja, oviranju pravosodja in drugem, saj gre za medijsko odmeven primer, ki tožilcem dela kariere.