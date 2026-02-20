Zaradi prsnih vsadkov končala s hudo iznakaženim obrazom

Poleti 2024 se je Brandi Glanville začela spopadati z izrazitim otekanjem obraza, ki je sčasoma preraslo v resno deformacijo. Zdaj je zvezdnica resničnostnih šovov razkrila, da naj bi bili za njene zdravstvene težave odgovorni prsni vsadki.

Nekdanja manekenka je po vseh kritikah, s katerimi se je soočala v preteklosti, prvič javno spregovorila o razlogu za njeno preobrazbo. Za TMZ je povedala, da so ji prsni vsadki, ki si jih je dala narediti pred dvajsetimi leti, počili, silikon pa se je nato razlil in uhajal v bezgavke, ki jih je zamašil in na koncu povzročil okužbo obraza. "Definitivno sem imela parazita, bila sem šokirana, ker imam vsadke že skoraj 20 let," je povedala. "Izgledali so v redu, na otip so delovali v redu, mamografija je pokazala, da so v redu," je dejala in dodala, da je resnično stanje pokazal šele opravljen ultrazvočni pregled. Da bi našla vzrok svojih težav, je porabila ogromno časa in denarja, obiskala je kar 21 zdravnikov. "Obstaja nekaj takega kot bolezen prsnih vsadkov in res bi morala vsadke zamenjati vsakih 10 let – jaz tega preprosto nisem storila. Če ni pokvarjen, ga ne popravljaj! Naučila sem se res, res težko lekcijo," je priznala.

Brandi Glanville FOTO: Profimedia

Zaradi ogromne spremembe se je počutila, kot da se je čez noč postarala za 20 let. Zaradi vseh sprememb na obrazu se je poslužila številnih laserskih posegov, pred kratkim pa je prav tako zamenjala prsne vsadke. Poudarila je, da žensk ne želi odvrniti od tovrstnega estetskega kirurškega posega, vendar pa jim je na srce položila, naj redno hodijo na ultrazvočne preglede. 53-letnica se tako zadnji dve leti bori z obraznim popačenjem, ki se je začelo z otekanjem. Čeprav je sprva verjela, da je kriv stres, so ji zdravniki šest mesecev pozneje povedali, da mislijo, da ima obraznega parazita. Poleg povešenosti in otekanja na eni strani obraza je manekenka izgubila tudi več zob. "Pred mano je dolga pot do popolnega okrevanja, a končno imam odgovor, zato sem preprosto navdušena," je poudarila. Diagnozo so ji namreč postavili šele pred dvema mesecema. "To je bil pekel. Postala sem introvertirana. Ko zapustim hišo, me preplavi najhujša tesnoba, ker sem zaprta v hiši že dve leti," je povedala o svoji dolgi zdravstveni poti.