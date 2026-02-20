Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Tuja scena

Zaradi prsnih vsadkov končala s hudo iznakaženim obrazom

Los Angeles, 20. 02. 2026 09.57 pred 54 minutami 2 min branja 8

Avtor:
E.K.
Brandi Glanville

Brandi Glanville se je skoraj dve leti 'skrivala' v hiši zaradi obrazne deformacije, ki sta jo povzročila počena prsna vsadka. Vzrok za nastalo situacijo so iskali več kot dve leti, obiskati pa je morala kar 21 zdravnikov. Končna diagnoza, o kateri je zdaj prvič spregovorila, ji je prinesla olajšanje, kljub temu pa je pred njo še dolga pot do okrevanja.

Poleti 2024 se je Brandi Glanville začela spopadati z izrazitim otekanjem obraza, ki je sčasoma preraslo v resno deformacijo. Zdaj je zvezdnica resničnostnih šovov razkrila, da naj bi bili za njene zdravstvene težave odgovorni prsni vsadki.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Nekdanja manekenka je po vseh kritikah, s katerimi se je soočala v preteklosti, prvič javno spregovorila o razlogu za njeno preobrazbo. Za TMZ je povedala, da so ji prsni vsadki, ki si jih je dala narediti pred dvajsetimi leti, počili, silikon pa se je nato razlil in uhajal v bezgavke, ki jih je zamašil in na koncu povzročil okužbo obraza. "Definitivno sem imela parazita, bila sem šokirana, ker imam vsadke že skoraj 20 let," je povedala.

"Izgledali so v redu, na otip so delovali v redu, mamografija je pokazala, da so v redu," je dejala in dodala, da je resnično stanje pokazal šele opravljen ultrazvočni pregled. Da bi našla vzrok svojih težav, je porabila ogromno časa in denarja, obiskala je kar 21 zdravnikov. "Obstaja nekaj takega kot bolezen prsnih vsadkov in res bi morala vsadke zamenjati vsakih 10 let – jaz tega preprosto nisem storila. Če ni pokvarjen, ga ne popravljaj! Naučila sem se res, res težko lekcijo," je priznala.

Brandi Glanville
Brandi Glanville
FOTO: Profimedia

Zaradi ogromne spremembe se je počutila, kot da se je čez noč postarala za 20 let. Zaradi vseh sprememb na obrazu se je poslužila številnih laserskih posegov, pred kratkim pa je prav tako zamenjala prsne vsadke. Poudarila je, da žensk ne želi odvrniti od tovrstnega estetskega kirurškega posega, vendar pa jim je na srce položila, naj redno hodijo na ultrazvočne preglede.

53-letnica se tako zadnji dve leti bori z obraznim popačenjem, ki se je začelo z otekanjem. Čeprav je sprva verjela, da je kriv stres, so ji zdravniki šest mesecev pozneje povedali, da mislijo, da ima obraznega parazita. Poleg povešenosti in otekanja na eni strani obraza je manekenka izgubila tudi več zob.

"Pred mano je dolga pot do popolnega okrevanja, a končno imam odgovor, zato sem preprosto navdušena," je poudarila. Diagnozo so ji namreč postavili šele pred dvema mesecema. "To je bil pekel. Postala sem introvertirana. Ko zapustim hišo, me preplavi najhujša tesnoba, ker sem zaprta v hiši že dve leti," je povedala o svoji dolgi zdravstveni poti.

Razlagalnik

Sindrom "bolezni prsnih vsadkov" (Breast Implant Illness - BII) je izraz, ki se uporablja za opis različnih simptomov, ki jih ženske poročajo, da jih doživljajo po vstavitvi prsnih vsadkov. Ti simptomi se lahko nanašajo na avtoimunske, nevrološke, psihične in splošne telesne težave. Čeprav sindrom ni uradno priznana medicinska diagnoza s strani zdravstvenih organizacij, kot je FDA, mnoge ženske poročajo o izboljšanju simptomov po odstranitvi vsadkov. Simptomi lahko vključujejo utrujenost, bolečine v sklepih in mišicah, kognitivne težave (kot je "možganska megla"), kožne izpuščaje, anksioznost in depresijo. Vzrok za te simptome ni povsem jasen, vendar se domneva, da bi lahko šlo za vnetje ali avtoimunsko reakcijo telesa na materiale vsadkov ali na morebitne bakterijske biofilme, ki se lahko tvorijo okoli njih.

Prsni vsadki niso zasnovani za doživljenjsko uporabo in jih je običajno treba zamenjati ali odstraniti sčasoma. Čeprav proizvajalci pogosto navajajo garancijo, ta običajno ne pokriva stroškov zamenjave ali morebitnih zapletov. Splošno priporočilo zdravnikov in kirurških združenj je, da se prsne vsadke pregleduje redno, običajno vsakih 10 let, in se jih po potrebi zamenja. Življenjska doba vsadkov je odvisna od več dejavnikov, vključno z vrsto vsadka (silikonski ali fiziološka raztopina), materialom ovoja, kirurško tehniko ter individualnimi telesnimi odzivi. Redni ultrazvočni pregledi ali magnetna resonanca (MRI) so ključni za spremljanje stanja vsadkov in zgodnje odkrivanje morebitnih težav, kot so razpoke, uhajanje ali kapsularna kontraktura.

Silikonska maščoba je izraz, ki se nanaša na silikonski gel, ki uhaja iz počene ali poškodovane silikonske vrečke prsnega vsadka. Ta gel se lahko razširi v okoliška tkiva, vključno z bezgavkami in drugimi deli telesa. Če silikonski gel prodre v bezgavke, lahko povzroči njihovo povečanje in vnetje, kar lahko povzroči bolečino in nelagodje. V nekaterih primerih lahko silikon povzroči tudi vnetne reakcije v telesu, ki se lahko kažejo kot različni simptomi, podobni tistim pri sindromu "bolezni prsnih vsadkov". Čeprav je silikon v vsadkih običajno zelo stabilen, lahko poškodbe ali staranje povzročijo njegovo uhajanje. Zato je pomembno redno spremljati stanje vsadkov in se posvetovati z zdravnikom ob prvih znakih težav.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
Brandi Glanville manekenka resničnostna zvezdnica težave prsni vsadki

'Vedno sem užival v sodelovanju in druženju z njim'

  • Mercator - Freeon Toby Plus
  • Mercator - Sierra Freeon
  • Mercator - Mam
  • Mercator - Gillette in Venus
  • Mercator - Creme Supreme
  • Mercator - Nivea Cellular
  • Mercator - darilne garniture
  • Mercator - Palmolive
  • Mercator - Schauma
  • Mercator - Sensodyne
  • Mercator - Pampers
  • Mercator - Axe
  • Mercator Pika
KOMENTARJI8

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Gustibus
20. 02. 2026 10.51
Biti je hotela samo lepša in to plačala. Ni to vredno obtožb, ampak to, da se je skrivala, ker bi s svojo pojavo lahko preprečila sorodne dogodke.
Odgovori
0 0
Sil Ka 1
20. 02. 2026 10.36
Tistim, ki mislijo, da jim vsadki polepšajo samopodobo svetujem. Začnite pri možganih, tam je praznina največja.
Odgovori
+5
5 0
Prelepa Soča
20. 02. 2026 10.34
Peni, zamudil v o.š....celotno telo,od lasu na glavi, do nohta na nožnem mezincu, je povezano.
Odgovori
+3
3 0
machine
20. 02. 2026 10.33
a je treba tega?
Odgovori
+5
5 0
Hydrangea21
20. 02. 2026 10.32
Zato je najboljše biti naraven brez vsadkov, botoksa in ne vem česa še. Današnje ženske in tudi nekateri moški zanemarjajo naravno lepoto. Noben ni popolen. Všeč so mi posnetki Youtuberja JulienHimself. Res ma dobre govore za povečanje samozavesti.
Odgovori
0 0
Paranormal cracktivity
20. 02. 2026 10.26
Pred operacijo zdravnik vsakemu navede vse možne zaplete
Odgovori
+3
3 0
kinimod
20. 02. 2026 10.25
To pa je novica .
Odgovori
+1
1 0
Peni Stojanović
20. 02. 2026 10.09
kje pa ima prsi....na obrazu ?
Odgovori
-2
1 3
bibaleze
Portal
Edina stvar, ki jo otrok res potrebuje
Kaj storiti, ko otrok govori nerazumljivo? To svetujejo logopedi
Kaj storiti, ko otrok govori nerazumljivo? To svetujejo logopedi
Sproščanje v kadi: kaj je varno za nosečnico in plod
Sproščanje v kadi: kaj je varno za nosečnico in plod
Te 4 nevarne izjave počasi uničujejo partnersko zvezo – preveri, če jih uporabljaš
Te 4 nevarne izjave počasi uničujejo partnersko zvezo – preveri, če jih uporabljaš
zadovoljna
Portal
Že 6 let mineva od smrti njegove žene, a on še ni pozabil nanjo
Dnevni horoskop: Raki bodo močni, device morajo biti potrpežljive
Dnevni horoskop: Raki bodo močni, device morajo biti potrpežljive
Tako je Kate Middleton želela poimenovati princa Georgea
Tako je Kate Middleton želela poimenovati princa Georgea
V centru Ljubljane navdušila v sproščenem stajlingu
V centru Ljubljane navdušila v sproščenem stajlingu
vizita
Portal
Ko je otipala bulico, je bilo že prepozno
Zahrbtna bolezen, za katero je umrl Eric Dane
Zahrbtna bolezen, za katero je umrl Eric Dane
Ali lahko res občutimo mraz 'v kosteh'?
Ali lahko res občutimo mraz 'v kosteh'?
Naravni pristopi k lajšanju simptomov alergij
Naravni pristopi k lajšanju simptomov alergij
cekin
Portal
Horoskopska znamenja, ki najpogosteje sprejemajo slabe finančne odločitve
AI pospešuje delo, a izčrpava? Val "AI-utrujenosti" v 2026
AI pospešuje delo, a izčrpava? Val "AI-utrujenosti" v 2026
Odpadek, ki lahko reši energetsko krizo: Rabljene baterije električnih vozil kot ključ do stabilne energije?
Odpadek, ki lahko reši energetsko krizo: Rabljene baterije električnih vozil kot ključ do stabilne energije?
Delitev premoženja zunajzakonskih partnerjev: kako poteka?
Delitev premoženja zunajzakonskih partnerjev: kako poteka?
moskisvet
Portal
Resnica, ki jo vsi skrivajo
Otok, ki skriva zgodovino olimpijskih iger
Otok, ki skriva zgodovino olimpijskih iger
Planeti v nevarnosti: kako staranje zvezd uničuje svetove
Planeti v nevarnosti: kako staranje zvezd uničuje svetove
Gumbi se vračajo v avtomobile: zakaj zasloni niso več dovolj
Gumbi se vračajo v avtomobile: zakaj zasloni niso več dovolj
dominvrt
Portal
Dan bo hudi nesreči je izgubila še najboljšega prijatelja
Viralni opičji mladič, ki je našel uteho v plišasti igrači
Viralni opičji mladič, ki je našel uteho v plišasti igrači
Moderno hišo spremenila v retro dragulj in s tem veliko zaslužila
Moderno hišo spremenila v retro dragulj in s tem veliko zaslužila
10 stvari, ki jih morate takoj odstraniti iz kuhinje
10 stvari, ki jih morate takoj odstraniti iz kuhinje
okusno
Portal
Božanska sladica, ki navduši z okusom in videzom
Slastna mesna jed, ki se zlahka kosa z golažem
Slastna mesna jed, ki se zlahka kosa z golažem
Poceni družinsko kosilo: hitra pita iz osnovnih sestavin
Poceni družinsko kosilo: hitra pita iz osnovnih sestavin
Hitri in hranljivi namazi, ki spominjajo na otroštvo
Hitri in hranljivi namazi, ki spominjajo na otroštvo
voyo
Portal
Polje strahu
Kmetija
Kmetija
Sanje Grofov
Sanje Grofov
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1534