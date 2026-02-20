Zaradi prsnih vsadkov končala s hudo iznakaženim obrazom

Poleti 2024 se je Brandi Glanville začela spopadati z izrazitim otekanjem obraza, ki je sčasoma preraslo v resno deformacijo. Zdaj je zvezdnica resničnostnih šovov razkrila, da naj bi bili za njene zdravstvene težave odgovorni prsni vsadki.
Nekdanja manekenka je po vseh kritikah, s katerimi se je soočala v preteklosti, prvič javno spregovorila o razlogu za njeno preobrazbo. Za TMZ je povedala, da so ji prsni vsadki, ki si jih je dala narediti pred dvajsetimi leti, počili, silikon pa se je nato razlil in uhajal v bezgavke, ki jih je zamašil in na koncu povzročil okužbo obraza. "Definitivno sem imela parazita, bila sem šokirana, ker imam vsadke že skoraj 20 let," je povedala.
"Izgledali so v redu, na otip so delovali v redu, mamografija je pokazala, da so v redu," je dejala in dodala, da je resnično stanje pokazal šele opravljen ultrazvočni pregled. Da bi našla vzrok svojih težav, je porabila ogromno časa in denarja, obiskala je kar 21 zdravnikov. "Obstaja nekaj takega kot bolezen prsnih vsadkov in res bi morala vsadke zamenjati vsakih 10 let – jaz tega preprosto nisem storila. Če ni pokvarjen, ga ne popravljaj! Naučila sem se res, res težko lekcijo," je priznala.
Zaradi ogromne spremembe se je počutila, kot da se je čez noč postarala za 20 let. Zaradi vseh sprememb na obrazu se je poslužila številnih laserskih posegov, pred kratkim pa je prav tako zamenjala prsne vsadke. Poudarila je, da žensk ne želi odvrniti od tovrstnega estetskega kirurškega posega, vendar pa jim je na srce položila, naj redno hodijo na ultrazvočne preglede.
53-letnica se tako zadnji dve leti bori z obraznim popačenjem, ki se je začelo z otekanjem. Čeprav je sprva verjela, da je kriv stres, so ji zdravniki šest mesecev pozneje povedali, da mislijo, da ima obraznega parazita. Poleg povešenosti in otekanja na eni strani obraza je manekenka izgubila tudi več zob.
"Pred mano je dolga pot do popolnega okrevanja, a končno imam odgovor, zato sem preprosto navdušena," je poudarila. Diagnozo so ji namreč postavili šele pred dvema mesecema. "To je bil pekel. Postala sem introvertirana. Ko zapustim hišo, me preplavi najhujša tesnoba, ker sem zaprta v hiši že dve leti," je povedala o svoji dolgi zdravstveni poti.
Sindrom "bolezni prsnih vsadkov" (Breast Implant Illness - BII) je izraz, ki se uporablja za opis različnih simptomov, ki jih ženske poročajo, da jih doživljajo po vstavitvi prsnih vsadkov. Ti simptomi se lahko nanašajo na avtoimunske, nevrološke, psihične in splošne telesne težave. Čeprav sindrom ni uradno priznana medicinska diagnoza s strani zdravstvenih organizacij, kot je FDA, mnoge ženske poročajo o izboljšanju simptomov po odstranitvi vsadkov. Simptomi lahko vključujejo utrujenost, bolečine v sklepih in mišicah, kognitivne težave (kot je "možganska megla"), kožne izpuščaje, anksioznost in depresijo. Vzrok za te simptome ni povsem jasen, vendar se domneva, da bi lahko šlo za vnetje ali avtoimunsko reakcijo telesa na materiale vsadkov ali na morebitne bakterijske biofilme, ki se lahko tvorijo okoli njih.
Prsni vsadki niso zasnovani za doživljenjsko uporabo in jih je običajno treba zamenjati ali odstraniti sčasoma. Čeprav proizvajalci pogosto navajajo garancijo, ta običajno ne pokriva stroškov zamenjave ali morebitnih zapletov. Splošno priporočilo zdravnikov in kirurških združenj je, da se prsne vsadke pregleduje redno, običajno vsakih 10 let, in se jih po potrebi zamenja. Življenjska doba vsadkov je odvisna od več dejavnikov, vključno z vrsto vsadka (silikonski ali fiziološka raztopina), materialom ovoja, kirurško tehniko ter individualnimi telesnimi odzivi. Redni ultrazvočni pregledi ali magnetna resonanca (MRI) so ključni za spremljanje stanja vsadkov in zgodnje odkrivanje morebitnih težav, kot so razpoke, uhajanje ali kapsularna kontraktura.
Silikonska maščoba je izraz, ki se nanaša na silikonski gel, ki uhaja iz počene ali poškodovane silikonske vrečke prsnega vsadka. Ta gel se lahko razširi v okoliška tkiva, vključno z bezgavkami in drugimi deli telesa. Če silikonski gel prodre v bezgavke, lahko povzroči njihovo povečanje in vnetje, kar lahko povzroči bolečino in nelagodje. V nekaterih primerih lahko silikon povzroči tudi vnetne reakcije v telesu, ki se lahko kažejo kot različni simptomi, podobni tistim pri sindromu "bolezni prsnih vsadkov". Čeprav je silikon v vsadkih običajno zelo stabilen, lahko poškodbe ali staranje povzročijo njegovo uhajanje. Zato je pomembno redno spremljati stanje vsadkov in se posvetovati z zdravnikom ob prvih znakih težav.
