Zaradi raka šla skozi pekel: Imela sem samo eno skrb, kaj bo s hčerko

Vahide Perçin se slovenski gledalci spominjajo po vlogah v turških serijah, kot sta Sulejman Veličastni in Mama, kjer je igrala lik Gönül. Nazadnje pa smo jo lahko videli v vlogi Zehre v seriji Dekle z imenom Feriha. Sicer so posneli dve sezoni, a na žalost je Vahide odigrala le eno. Razlog? Zvezdnica je po koncu prve sezone leta 2011 odšla na rutinski zdravniški pregled, kjer so ji diagnosticirali raka na dojki.

Ko ji je zdravnik sporočil novico, je ostala mirna. Po naravi ni pesimist, zato se je še celo pošalila: ''Še smejala in pošalila sva se z zdravnikom, češ, ali bi mi pristajalo, če mi izpadejo lase,'' iskreno pove za naš portal in doda, da je bilo to zanjo eno najhujših obdobij, kar se jih lahko zgodi igralcu.

Med našim obiskom v Turčiji nam je zaupala, da je bila na svoj lik zelo navezana: "Vloga Zehre, mi je bila zelo pri srcu. Ves čas snemanja sem imela svoje lase, bili so zelo dolgi. Soigralce iz te serije imam zelo rada, a žal sem se morala po prvi sezoni od njih posloviti. Moji soigralci so me na setu pobrili in tako sem se na nek način dokončno poslovila od lika,'' se spominja priljubljena turška igralka, ki se je morala zateči k zdravljenju. Sprva je upala, da se bo lahko kmalu vrnila pred kamere, a diagnoza je bila precej resna. Nikoli ni obupala niti ni izgubila volje do življenja: ''Šla sem skozi zelo težko obdobje. Takšno bolezen sem premagala z igralsko disciplino. Dodati moram še, da mi je pri tem pomagala ljubezen družine, moje hčerke, do igralstva … brez tega mi najverjetneje ne bi uspelo preboleti te bolezni.''

Čeprav je bolezen že zelo napredovala, o smrti ni nikoli razmišljala. Je pa imela samo eno skrb: ''V primeru, da umrem, kako bom na to pripravila svojo hčerko,'' pripoveduje cenjena igralka, ki je v najtežjem času verjela, da se bo slej ko prej vrnila k igralstvu.

Zaradi kemoterapije in obsevanj je preživljala pravi pekel, v težkih časih pa ji je pomagala umetnost, h kateri se je zatekala. Zaupala nam je, da je priklenjenana posteljo delala načrte tudi za eno leto vnaprej in razmišljala o poučevanju. Svoje znanje tudi že več let prenaša na mlajšo generacijo, saj je ustanovila igralsko akademijo, v kateri poučuje nove igralske upe.