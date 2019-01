Zaradi razgaljenih fotografij ministrstvo stopilo v bran Karleuši

Teden dni po objavi prve novice o njeni aferi so štirje srbski mediji pevkine gole fotografije objavili na naslovnicah in s tem kršili 78. člen Zakona o javnem informiranju in medijih, ki pravi: "Tiskani mediji s pornografsko vsebino te ne smejo izpostaviti na naslovnici ali na zadnji strani, poleg tega pa mora medij imeti vidno opozorilo, da vsebuje pornografijo in opozorilo, da ni namenjen mladoletnikom. Enako velja za audio-vizualne medije in za internet." Kršili pa so tudi srbski etični kodeks novinarjev, in sicer v tretji točki, ki govori o novinarjevem spoštovanju zasebnosti, in v šesti točki, ki govori o objavi pornografske vsebine: "Novinar ne sme uporabljati neprimernih, vznemirjujočih, pornografskih ali drugih vsebin, ki bi lahko kakorkoli vplivale na mladoletnike."

Ker so štirje srbski mediji kršili kodeks novinarjev, je Jeleni v bran stopilo srbsko ministrstvo za kulturo in informiranje. Na uradni spletni strani so zapisali: "Srbsko ministvrstvo za kulturo in informiranje je vložilo predlog za uvedbo prekrškovnega postopka proti dnevnim časopisom Kurir, Informer, Telegraf in Alo zaradi objave naslovnic s pornografsko vsebino. Z naslovnicami, objavljenimi 15. januarja 2019, so kršili 78. člen Zakona o javnem informiranju in medijih. Naslednji dan, 16. januarja, so eksplicitno vsebino ponovno objavili Informer, Telegraf in Kurir, zoper njih bo vložena zahteva za uvedbo postopka o prekršku. Poudarjena oznaka 18+ ni olajševalna okoliščina, saj se ta navezuje na vsebino v časopisu in ne na njegovo naslovnico ali zadnjo stran."

Javni linč, blokiran Twitter in poziv predsedniku

Jelena je po objavi fotografij doživela javni linč, saj so skoraj vsi srbski mediji pisali samo o tem – po pregledu novic v preteklih dneh se zdi, da je to edina stvar, o kateri se govori v članici nekdanje skupne države. Plavolaska je s svojimi fotografijami skoraj zasenčila prihod ruskega predsednika Vladimirja Putina v Beograd in težko politično stanje v Srbiji ter Aleksandra Vučića, proti kateremu ljudje vsakodnevno protestirajo.

In čeprav je pevka sicer znana po svojem rednem udejstvovanju na družabnih omrežjih, se je iz teh umaknila, račun na Twitterju pa ima celo blokiran. Še preden pa je za nekaj dni izginila z družbenih omrežij, je za pomoč prosila celo predsednika Vučića in priznala, da je poražena, da ne ve več, kako naj se bori z linčem, ki ga je doživela. V bran so ji stopili tudi številni glasbeni kolegi, tudi tisti, s katerimi je bila več let v sporu, med drugim Aca Lukas in Nataša Bekvalac.

Odpotovala na Kitajsko: mož ji je postavil ultimat

Srbski mediji pišejo, da naj biDuško Jeleni postavil ultimat, kaj vse mora narediti, če resnično želi rešiti njun zakon. "Duško je prepričan, da je edini način, da se njun zakon reši, da se Jelena s hčerkama preseli k njemu na Kitajsko. Predlagal je, da kupijo hišo v Guangzhou, kjer trenira, in si tam ustvarijo dom. Duško je prepričan, da bi tako njemu kot tudi Jeleni koristilo, če bi bila več časa skupaj, saj bi bili le tako lahko prava družina. Hkrati je to edini način, da bi se izognili nenehni medijski pozornosti in prezirljivim pogledom," je za srbski Espreso povedal vir blizu Jeleninega moža.