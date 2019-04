Tako seksi je 50-letna Helena, zaradi katere menda slabo spi Victoria Beckham

Abrahamovka Helena Christensen vzdržuje vrhunsko kondicijo in je za svoja leta še vedno prava lepotica, kot je bila tudi pred četrt stoletja, ko je bila kraljica modnih pist in tudi glasbenih videospotov. Ker z njo prijateljuje tudi David Beckham, pa to menda ni najbolj všeč njegovi ženi Victorii ...

Helena Christensen je seksi abrahamovka, ki se ponaša z vrhunsko postavo ... FOTO: Profimedia Leta 1990 je danska lepotica Helena Christensen posnela črnobeli videospot za pesemWicked Game, v katerem je zapeljevala Chrisa Isaaka, po čemer jo je spoznal ves svet, hkrati pa je postala ena od poznanih supermanekenk, ki so krasile številne naslovnice revij in se sprehajale po modnih brveh. ... v družbi svojega psa pa je dopustovala v gorovju Catskill v New Yorku. FOTO: Profimedia Po treh desetletjih Helena ostaja "greh vredna", saj se še vedno ponaša z dih jemajočo postavo, kar dokazujejo tudi njene najnovejše fotografije v kopalkah med dopustovanjem v gorovju Catskill v New Yorku. V pikčastih modrih kopalkah s svojo lepoto še vedno začara, da pa je zares pogumna, je pokazala tudi z marčevskim namakanjem v mrzli vodi reke, saj je objavila posnetek na Instagramu. Victorio upravičeno skrbi njeno prijateljevanje z Davidom? FOTO: Profimedia Znano pa je tudi, da je njen vedno večji prijatelj tudi zvezdniški David Beckham, celo do te mere, da je začelo skrbeti njegovo 44-letno ženo Victorio. Ta menda ni bila najbolj zadovoljna, ko sta se Helena in David decembra lani skupaj fotografirala, ko sta se sproščeno družila. Victoria se tudi sicer precej obremenjuje glede moževih poznanstev s slavnimi lepoticami, med katerimi je tudi 22-letna Bella Hadid, v družbi katere se je David nedavno zabaval v Miamiju. Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke