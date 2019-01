Zaradi škandala odpovedano snemanje priljubljenega šova

Jelena tudi ne objavlja in ne komentira na instagramu ali facebooku, kar je zanjo zelo neznačilno. Pevka je namreč že od nekdaj zelo aktivna na družabnih omrežjih, saj je redno odgovarjala oboževalcem, še raje pa se je spuščala v prepire z vsemi, ki so jo v komentarjih napadali. Znana je tudi po tem, da je na twitterju redno blokirala ljudi, katerih mnenje ji ni bilo po godu.

Potem ko so v javnost prišle pevkine intimne fotografije in sporočila, ki si jih je izmenjala z Ognjenom Vranješem , je pevka izginila z družbenih omrežij. Potem ko je na twitter napisala, da je konec in da se ne more boriti s situacijo, v kateri se je znašla, je njen twitter profil blokiran in izbrisan.

Jelena Karleuša , srbska pevka, za katero se je leto 2019 začelo zelo burno, je sicer ena od žirantk priljubljenega srbskega šova Zvezde Granda, v katerem tekmujejo mladi pevski upi. Producenti in ostala ekipa šova razumejo trenutno situacijo, v kateri se je Jelena znašla, zato so snemanje, predvideno za jutri, odpovedali. Glasbenica je namreč takoj po objavi golih fotografij odpotovala na Kitajsko, kjer trenutno živi in dela njen mož, sicer nogometaš, Duško Tosić . Kdaj bodo nadaljevali snemanje novih epizod šova Zvezde Granda, za zdaj še ni znano, piše srbski Blic.

Na obisk k ljubimcu v mamini družbi

Je za afero Jelene in Ognjena vedela tudi pevkina mama Divna? Srbski mediji so afero vzeli zelo resno in so do potankosti preučili družbena omrežja pevke in 29-letnega Ognjena, s katerim je pevka prevarala moža.

Jelena je avgusta 2017 obiskala glavno grško mesto, kjer se je dobila z 29-letnikom. Obisk mesta je pevka ovekovečila tudi na svojem instagramu. Tja je odšla pod pretvezo, da je na izlet peljala svojo mamo Divno.

Srbski mediji so zdaj objavili še video, na katerem se vidi, da si pevka starodavne akropole ogleduje skupaj z mladim Ognjenom. Video je z mediji delil prav on. Želel je dokazati, da ne laže, da sta se s pevko zapletla in da ga je ta obiskala v mestu, kjer je takrat igral za klub AEK Atene.