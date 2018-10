Zaradi 'škandaloznega' poljuba se je počutila zapostavljeno

Leta 2003 so Madonna, Britney in Christina med izvedbo pesmi na odru uprizorile poroko, Madonna, ki je igrala ženina, pa je poljubila obe nevesti. Čeprav je poljubila obe, se poljub med Madonno in Christino nikoli ni mogel primerjati s tistim, ki ga je bila deležna Britney. To je čutila tudi Christina.

Britney Spears, Christina Aguilera in kraljica popa Madonna na odru MTV video nagrad. FOTO: Profimedia Leta 2003 sta na MTV video nagradah Britney Spearsin Christina Aguilera zapeli Madonnino pesem Like a Virgin. Madonna, ki je na odru igrala ženina, pa je obe mladi nevesti tudi poljubila. Ob Madonninem najbolj vročem poljubu pa ni bil navdušen nekdanji Britneyjin fant, Justin Timberlake, ter – kot je videti, tudi Christina. V intervjuju je po vseh teh letih priznala, da se poljuba ne spominja v preveč dobri luči. Kajti MTV je pokazal poljub Madonne in Britney, nato pa je kamera zašla v dvorano, kjer so posneli odziv Justina Timberlaka, ki je bil pred tem v zvezi s pop zvezdnico. Tako gledalci pred domačimi ekrani niso videli poljuba med Madonno in Christino. Priznala je, da se ji je zdela poteza MTV-ja zelo cenen trik, kako dobiti več gledalcev, zaradi tega se je počutila zapostavljeno. To je opazil tudi novinar: "Mislim, da ljudje v tistem trenutku niso pomislili, da se je Madonna poljubila z obema ..." Zvezdnica je temu pritrdila in dodala, da je bilo vse skupaj čudno ... kajti MTV je raje želel videti reakcijo pevca, ki se je ravnokar z nekom razšel. "Ko sem naslednji dan brala časopis o tem večeru, sem pomislila, da so me v oddaji preprosto odrezali," je še trpko dodala. Čeprav je bil trenutek z Madonno mogoče rahlo grenak, pa je v istem večeru Christina nastopila s svojo novo pesmijoFighter in kakor je ponosno dodala, je bil nastop 'ubijalsko dober'.