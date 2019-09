Zaradi smrti Maca Millerja aretirana še ena oseba

Ameriški glasbenik Mac Miller je umrl 7. septembra lani, razlog njegove smrti pa je bila predoziranost z različnimi prepovedanimi substancami. Po njegovi smrti je šla v akcijo tudi policija, ki je po preiskavi aretirala 28-letnega Camerona Jamesa Pettita, ki naj bi zvezdniku prodal fentanil, ki je 50-krat močnejši od heroina. Po aretaciji je sledila obtožnica zaradi suma prepovedane preprodaje zdravil na recept.

Tožilci so ob vloženi obtožnici dejali še, da je James pevcu prodal fentanil, ki se v medicini uporablja pri anesteziji in je kar 50-krat močnejši od heroina. Ob nakupu naj bi zvezdnik mislil, da je kupil oksikodon, protibolečinsko zdravilo.

Zdaj pa ameriški mediji pišejo, da je policija izvedla novo aretacijo. Tokrat so priprli 36-letnega Ryana Reavisa. Aretiran je bil zaradi goljufije, posedovanja drog in orožja. Ko so preiskovali Millerjevo smrt, so policisti pri Reavisu našli zdravniške recepte, tablete na recept, pripomočke za drogo in marihuano. Zasegli so tudi 9 mm pištolo, dve puški, doma narejen dušilec in večje količine streliva, so še sporočili s policije.

Smrt Maca Millerja je lani septembra pretresla glasbeni svet, čeprav je bilo dokaj javno, da Mac zlorablja droge, saj je bil glede svojih težav z odvisnostjo zelo odkrit. Maja 2018 je bil celo aretiran zaradi vožnje pod vplivom alkohola, tudi del albuma Swimming (avgust 2018) je bil posvečen njegovi odvisnosti.