Zaradi smrti Matthewa Perryja aretirali najmanj eno osebo

Po poročanju tujih medijev so v povezavi s smrtjo Matthewa Perryja aretirali najmanj eno osebo. Tuji mediji, ki se sklicujejo na vire organov pregona, so še zapisali, da oseba ni bila identificirana, prav tako ni jasno, kakšne obtožbe ji grozijo. Zvezdnik serije Prijatelji je umrl lani oktobra, star 54 let, zaradi akutnih učinkov ketamina.