Špansko pravosodje je njuno prvo kazensko prijavo, ki je vsebovala obtožbe o spolnem napadu in uporabi nasilja v pevčevih vilah v Dominikanski republiki in na Bahamih, januarja zavrnilo z utemeljitvijo, da Španija nima pristojnosti za sojenje za kazniva dejanja, storjena v tujini. Po poročanju francoske tiskovne agencije AFP gospodinjska pomočnica in fizioterapevtka trdita, da sta bili leta 2021 med delom v glasbenikovih vilah žrtvi spolne in drugih oblik zlorab.

Sodišče je navedlo, da je ena od oškodovank med pričanjem zagotovila dokaze, ki utemeljujejo uvedbo kazenske preiskave. Kot piše v izjavi, predložena fotografija prikazuje modrico na eni od njenih rok, ki ustreza možnosti, da jo je nekdo na silo zagrabil. Ista fotografija prikazuje tudi dve sledi na stegnu, ki bi lahko ustrezali človeškemu ugrizu. Ob tem je oškodovanka zatrdila, da je to posledica njenega prisilnega sodelovanja pri dejanjih spolne narave.

Kot še piše, je organizacija za pravice žensk Women's Link Worldwide potem ko je bila prva pritožba januarja zavržena, vztrajala pri tem, da lahko španska sodišča preiskujejo kazniva dejanja, ki naj bi bila storjena v tujini, kadar obstajajo ustrezne povezave s Španijo. "Če španski državljan stori kaznivo dejanje zunaj Španije, ga lahko špansko pravosodje obravnava, pod pogojem, da se isto dejanje šteje za kaznivo dejanje tudi v državi, v kateri je bilo storjeno," so poudarili.