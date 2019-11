Zaradi stampeda so se poškodovali trije oboževalci Travisa Scotta

Nestrpni oboževalci Scotta Travisa, zelo uspešnega ameriškega raperja, so čakali na odprtje festivala v Houstonu. Ker so bili pritisnjeni ob ograjo, je ograja popustila in oboževanci so zdrveli naprej. Med stampedom so se poškodovali trije oboževalci. Scott je tudi sam delil posnetek trenutka, ko so oboževalci začeli teči proti odru. Medtem nekateri ameriški mediji pišejo, da je nekaj posameznikom imelo s seboj klešče za rezanje kovine in so namerno podrli ograjo.

Oboževalce, ki so utrpeli lažje poškodbe nog, so prepeljali v lokalno bolnišnico Memorial Hermann. V tvitu, ki je bil že odstranjen, je policijska uprava v Houstonu dejala, da bodo "pripeljali dodatne uslužbence na festival", dodali pa so tudi, da "promotorji festivala niso predvidevali tako velikega števila ljudi in zato niso najeli dovolj osebja."