Zaradi strelnih ran umrl igralec iz serije Splošna bolnišnica

Njegova mama je za TMZ opisala splet okoliščin, ki so vodile do njegovega slovesa. Kot je povedala, sta Johnny in njegov kolega videla tri moške, ki so poskušali ukrasti katalizator iz igralčevega vozila. Policija je potrdila, da so ga, kljub temu, da jih v resnici ni poskušal ustaviti, vseeno ustrelili, ko jih je zasačil.

Novico o smrti je poleg njegove mame za tuje medije potrdil tudi njegov agent. "Ne le nadarjen igralec, ki je bil predan svoji obrti, ampak pravi moralni zgled vsem, ki so ga poznali. Zavzemal se je za trdo delo, vztrajnost in to, da ne smeš nikoli obupati. V vzponih in padcih zahtevnega poklica je vedno ohranil visoko dvignjeno glavo in si še naprej prizadeval za najboljše, kar je lahko. Najin čas z Johnnyjem je bil privilegij, ki bi ga želel vsem. Po več kot desetletju skupaj bo za vedno pustil luknjo v naših srcih," je dejal za revijo People.