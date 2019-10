Zaradi suhljatega videza ženo spravil v jok

Televizijski in filmski igralec Simon Pegg , ki je nase opozoril z vlogo v komični grozljivki Noč neumnih mrtvecev (Shaun of the Dead), nato pa bil poznan po vlogi v franšiziZvezdne steze, kjer je zaigral Scottyja, je končal s snemanjem ameriškega trilerja Inheritance.

Za potrebe filma pa je zvezdnik shujšal za devet kilogramov, kar pa njegovi ženi Maureen McCann nikakor ni bilo všeč, še huje, zvezdnik jo je zaradi shujšane postave spravil v jok.

"Za potrebe filma sem moral biti zelo, zelo suh in ženo sem zaradi tega spravil v jok. Dejansko so me bile samo koža in kosti, in žena zaradi tega ni bila kaj preveč srečna."

Sicer je priznal, da se sam nima za igralca, ki bi šel za vlogo v ekstreme, kot gredo nekateri današnji igralci, poleg tega žena, s katero je poročen 14 let, poskrbi, da ne dela neumnosti: "Žena me zna prizemljiti. Če moja glava odplava preveč v oblake, me hitro ustavi."