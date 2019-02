Preminulemu oblikovalcu Karlu Lagerfeldu, ki se je s svojimi kreacijami zapisal v zgodovino in v modnem svetu pustil velik pečat, so se poklonili mnogi. Družbena omrežja zvezdnikov so tako polna žalostnih in občudovanja polnih besedil.

"Zaradi tebe sem se počutila kot princeska. Nikoli nisem razumela, kaj si videl v meni. Za podporo, ki sem jo dobila od tebe in Chanela zadnjih 15 let, bom vedno hvaležna. Počivaj v miru, bil se resnični genij, izredno te bomo pogrešali," je na Instagramuob novici, da je umrl slavni modni oblikovalec Karl Lagerfeld, zapisala pevkaLily Allen. Seveda ni bila edina, oglasilo se je kar nekaj zvezdnikov, ki so se mu želeli pokloniti. Modna oblikovalka Donatella Versace je zapisala: "Tvoja genialnost se je dotaknila mnogih, tudi mene in Giannija. Nikoli ne bom pozabila tvojega neverjetnega talenta in neskončnega navdiha." Oglasila se je tudi nekdanja spajsica ter modna oblikovalka Victoria Beckham, ki je zapisala, da je bil Karl genij, ki je bil izredno prijazen do nje – tako osebno kot tudi profesionalno. Nemška igralka Diane Kruger, znana po vlogah v filmih Troja, Neslavne barabe in Obupanaje priznala, da ravno prišla v Francijo, ker je želela, da spozna njeno hčerko: "Nikoli ne bom pozabila, tvoje prijaznosti, tvojega smeha in tvoje domišljije. Ta teden sem prišla v Francijo, da bi te predstavila svoji hčerki. Srce me boli, da sem bila prepozna." Britanska modna ikona in TV voditeljica Alexa Chung je zapisala, kakšen leptoni nasvet je dobila od pokojnika: "Hvala za nasvet o suhem šamponu. Ko si bom napudrala lase, bom vedno pomislila nate,"zraven pa je priznala tudi, da je bila pred prvim intervjujem z njim zelo prestrašena, da spozna tako velikega človeka. S kratkimi besedami so se od slavnega oblikovalca poslovili tudi manekenka Linda Evangelista, igralka Lindsay Lohan in igralec Antonio Banderas, ki je dejal, da je svet izgubil enega najvplivnejših modnih oblikovalcev.