Zaradi umora igralca Thomasa Jeffersona Byrda aretirali osumljenega 30-letnika

Policija je v Atlanti aretirala domnevnega strelca, ki naj bi umoril igralca Thomasa Jeffersona Byrda. Policisti so na podlagi dokazov dobili nalog za prijetje 30-letnega Antonia Demetricea Rhynesa zaradi obtožbe za kaznivo dejanje. Osumljenca so aretirali na njegovem domu, so sporočili s policijske postaje v Atlanti. Pred tem so sicer sporočili, da je informacij malo in da bi se lahko s časom in z nadaljnjo preiskavo pokazale nove informacije.

Po zaslišanju bodo Rhynesa po poročanju tujih medijev odpeljali v zapor v okrožju Fulton. Preiskava je še vedno odprta in aktivna, zato več podrobnosti še ni znanih.

Thomasje bil ameriški filmski igralec, ki je igral v kar nekaj filmih legendarnega režiserjaSpika Leeja. Igral je v filmih Dilerji, Šesto dekle, Red hook summer in v drami iz leta 2006 Ray. Pokojnemu so se na družbenih omrežjih poklonili številni prijatelji in znanci.