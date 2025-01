Zaradi uničujočih požarov prestavljena podelitev nagrad kritikov

Podelitev nagrad kritikov, ki bi se v Los Angelesu morala odviti 12. januarja, je bila zaradi uničujočih požarov, ki pestijo mesto angelov, preložena. "Ta odvijajoča se tragedija je že močno vplivala na našo skupnost," so sporočili organizatorji in dodali:"Vse naše misli in molitve so s tistimi, ki se borijo z uničujočimi požari, in z vsemi, ki so bili prizadeti." Ob tem so sporočili, da se bo prireditev predvidoma odvila 26. januarja.