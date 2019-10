Zaradi zadušitve umrla dveletna hčerka ameriškega country pevca

42-letni country pevec Ned LeDoux in njegova žena Morgan se soočata s težko izgubo. Pred dobrim tednom je namreč umrla njuna dveletna hčerka Haven. Žalostno vest sta prejšnji konec tedna delila na Facebooku.

"Ned in Morgan prijateljem in oboževalcem z veliko žalostjo sporočata, da je 20. oktobra zaradi tragične zadušitve na domu umrla njuna dveletna hčerka Haven. Družina LeDoux ceni vašo ljubezen in podporo ter v tem času prosi za zasebnost," se je glasila objava na Facebooku.

Ned in Morgan pa sta starša tudi sinu.