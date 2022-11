Zaradi zagretih oboževalcev Timothéeja Chalameta prekinili rdečo preprogo

Timothée Chalamet se te dni mudi pri naših zahodnih sosedih, kjer promovira svoj najnovejši filmski projekt Bones and All. Da je igralec predvsem med mlajšimi generacijami nadvse priljubljen potrjuje tudi dejstvo, da so rdečo preprogo v sklopu milanske premiere morali organizatorji prekiniti, saj je zaradi trume vnetih podpornikov prišlo do varnostnih zapletov.

Organizatorji milanske premiere filma Bones and All tega dne ne bodo hitro pozabili. Italijanski oboževalci igralca Timothéeja Chalameta so se namreč v želji, da bi zvezdnika videli od blizu, v množičnem številu zbrali pred gledališčem in povzročili pravi prometni zamašek. Lokalna policija je bila tako primorana dogodek prekiniti, saj so ocenili, da za varnost ni zadostno poskrbljeno.

icon-expand Timothée Chalamet s soigralko Taylor Russell in režiserjem Lucom Guadagninom. FOTO: Profimedia

Videoposnetek zbrane množice igralčevih podpornikov se je hitro razširil po spletu in medtem, ko se je premiera v omejenem obsegu v notranjosti dvorane nadaljevala brez zapletov, so predstavniki medijev in preostali podporniki morali zapustiti prizorišče, brez da bi videli svojega idola.

