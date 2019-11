Zaradi zalezovalca poostrila varnost

Ko je Cara Delevingne izvedela, da je zalezovalec vstopil v njen dom v Los Angelesu, se je odločila, da bo zaščitila sebe in svoje bližnje, zato jepoostrila varnost.

V njenem losangeleškem domu, vrednem 1,56 milijona angleških funtov (približno 1.804.720 evrov), poleg Care stanujeta še njena 33-letna sestra Poppy in Carina izbranka 29-letna Ashley Benson.

Potem ko so varnostne kamere ujele neznanega moškega na njenem posestvu, se je Cara tresla. "Zalezovalec jo je resnično prestrašil," je za The Sun povedal njen prijatelj.

"Kamere so ga ujele, ko se je razgledoval naokrog in Cara se je hitro odzvala in povečala varovanje posestva. Neznansko je vznemirjajoče in to je najhujša nočna mora vsakega zvezdnika."

27-letna Cara ima status najbolje plačane manekenke v Veliki Britaniji, kar ji seveda omogoča, da brez težav poskrbi za dodatno varnost doma. Konec koncev za varnost ne moreš postaviti cene.

Cara in Ashley, zvezdnica serije Ljubke lažnivke (Pretty Little Liars), sta v zvezi dobro leto, junija pa sta se vselili skupaj. "Lepo je imeti nekoga v življenju, ki me tako zelo podpira in ljubi," je dejala zaljubljena Britanka.