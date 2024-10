Zaradi zanemarjanja 11-mesečnega otroka aretirali hčerko komičarke Rosie O'Donnell

Hčerko komičarke Rosie O'Donnell so nedavno aretirali zaradi zanemarjanja otroka in posedovanja drog, policisti pa naj bi 11-mesečnega otroka Chelsee Belle O'Donnell našli v bližini pipe za kajenje amfetaminov. 27-letnica se sooča še z obtožbami omogočanja prostora za preprodajo drog, zlorabe v družini in posedovanja nezakonito pridobljenih zdravil na recept.

OGLAS

Chelsea Belle O'Donnell, hči komičarke Rosie O'Donnell, je bila 10. septembra po sporu s fantom aretirana, potem ko je ta poklical policijo, pa so na njenem domu našli droge in 11-mesečnega otroka, ki jim je bil izpostavljen. 27-letnica se sedaj sooča z več točkami obtožnice, kot so zapisali v policijskem poročilu, pa so bile njene zenice v času aretacije razširjene in s policisti ni bila iskrena.

Chelsea Belle O'Donnell, hči komičarke Rosie O'Donnell, je bila aretirana. FOTO: Profimedia icon-expand

Policist, ki se je odzval na klic na pomoč, je v zapisniku pripisal, da se je na podoben klic odzval že nekaj tednov prej, ko je bila situacija na domu 27-letnice podobna. Chelsea naj bi imela med zaslišanjem v žepu hlač pipo za kajenje amfetaminov, torej prepovedanih drog, ko so jo policisti pridržali in vstopili v prostore njenega doma, pa so opazili, da so pogoji za življenje znotraj prebivališča grozni. Kot še navaja poročilo policije, so takrat opazili, da so bili droge in pripomočki za njihovo uporabo izpostavljeni in bi do njih lahko dostopal otrok. "V spalnici, ki služi kot otroška soba, so bile številne uporabljene injekcije, med katerimi so bile tudi takšne, na katerih je bila še vidna kri. V sobi so bili tudi stara jabolka, smeti, orodje in plinske jeklenke, pomešane z otroškimi oblačili," so še zapisali.

Rosie O'Donnell FOTO: Profimedia icon-expand

Policisti so našli dokaze, da je bila hiša središče preprodaje drog, v njej pa so imeli tudi laboratorij, v katerem so 'kuhali metamfetamine'."Očitno sta bila Chelsea in njen fant Jacob bolj osredotočena na odvisnost od drog kot na skrb za otroka," je v poročilu še zapisal policist. Otroka so po aretaciji začasno namestili pri Jacobovih prijateljih, Chelsea pa so po plačilu varščine izpustili iz pridržanja, a se je le mesec dni pozneje znova soočila s policisti, ki so jo ustavili med vožnjo. Takrat je skozi okno vrgla pipo za kajenje prepovedanih substanc, v avtomobilu pa so našli tri uporabljene injekcijske igle. Chelsea je bila znova pridržana, policisti pa so jo odpeljali v bolnišnico, kjer so našli več različnih drog, ki jih je skrivala v perilu in torbi. Za vse obtožbe se bo pred sodnikom zagovarjala novembra.