'Zaradi zlorabe sem želela prekiniti kariero'

Hollywoodska igralka Jane Seymour je priznala, da je bila žrtev spolnega nadlegovanja in da je zato želela zapustiti svojo kariero, čeprav je bilo igralstvo njena največja strast.''Bila sem zlomljena. Zaradi takšnih izkušenj sem skoraj zapustila igralstvo, čepraj je bilo slednje moja največja ljubezen.''

68-letnica je povedala, da ji kot ženski v svetu filmske industrije ni bilo lahko in dodala, da moški niso bili nič manj na udaru. ''Takšne stvari se niso dogajale zgolj v naši industriji, ampak tudi v drugih. Nadlegovanje so na svoji koži občutili tudi moški. V mojem primeru je bilo tako, da me ljudje, ki bi me morali varovati, niso zaščitili.''

Točka preloma, zaradi katere je svoji karieri skoraj pomahala v slovo, se je zgodila, ko jo je hollywoodski režiser povabil k sebi domov in jo želel spolno zlorabiti. Igralka, ki je v devetdesetih zaslovela v seriji Dr. Quinn: Predana zdravnica, v kateri je igrala osrednjo junakinjo, zdravnico Quinn, si je po omenjenem incidentu vzela premor od igralstva in se pred kamere vrnila nekaj let kasneje ter zablestela v vlogi Bondovega dekleta Živi in pusti umreti.