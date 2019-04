"Na žalost vam moramo sporočiti, da moramo prestaviti turnejo po ZDA in Kanadi ... Micku so zdravniki svetovali, da ne more na turnejo, ker potrebuje zdravstveno obravnavo. Zdravniki so dodali tudi, da bo Mick popolnoma okreval in se vrnil na oder vrnil čim prej," so na svojem Facebook profilu zapisali člani slavne zasedbe The Rolling Stones. Kaj je vzrok za pevčevo zdravstveno stanje niso pojasnili, oglasil pa se je pevec in dejal, da mu je zelo težko zaradi odpovedane turneje.

"Zares sovražim, da sem vas tako pustil na cedilu. Zelo hudo mi je, da moramo prestaviti turnejo, ampak delam vse, da se bom lahko čim prej vrnil na pot." Oboževalce legendarne zasedbe je seveda zaskrbelo za zdravje pevca, toda očitno zdravstveno stanje zvezdnika ni preveč slabo, kajti fotografi so ga ujeli med okrevanjem.

V nedeljo so ga najprej opazili na balkonu v Miamiju, družbo mu je delala 32-letna Melanie Hamrick, z njima pa je bil tudi njun sin, dveletni Deveraux Octavian Basil Jagger, vsi skupaj so se nato odpravili tudi na lokalno plažo.