Zaročena zvezdnica: Zdaj je vse dobilo smisel

Indijska zvezdnica Freida Pinto, ki je bila šest let v zvezi z Devom Patelom, soigralcem iz oskarjevskega filma Revni milijonar, je zaročena. Srce ji je ukradel fotograf Cory Tran. "Zdaj je vse dobilo smisel. Življenje ima smisel, svet ima smisel, pretekle solze in preizkušnje imajo smisel, to, kar so modri ljubimci povedali o ljubezni, je smiselno, kjer sem, ima smisel in kam hočem iti, ima popoln smisel. Ti moja ljubezen, si najlepša stvaritev, ki je kadarkoli stopila v moje življenje. In si tu, da ostaneš," je ob novici zaroke vzhičeno javila 35-letna lepotica.