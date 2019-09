Zaročenca po recept za srečen zakon k vrhovni sodnici

Glasbenica Jennifer Lopez in njen zaročenec Alex Rodriguez sta odločena narediti vse, da bosta nekoč dolgo in srečno poročena, zato sta za nasvet prosila kar ameriško vrhovno sodnico Ruth Bader Ginsburg , ki je pred kratkim končala zdravljenje raka trebušne slinavke.

Ruth je pretekli vikend na nacionalnem knjižnem festivalu v Washingtonu povedala, kako sta jo Lopezova in Rodrigues prosila za nasvet. "Pred približno mesecem dni me je klicala Jennifer Lopez ter dejala, da bi me rada spoznala in me predstavila zaročencu Alexu Rodriguezu. Tako sta prišla v moj kabinet in prav lepo smo se imeli. Njo je najbolj zanimalo, če imam kakšno skrivnost o srečnem zakonu,"je pripovedovala.

86-letna Ginsburgova je bila nemreč z možem Martinom D. Ginsburgom poročena več kot 50 let, nato pa je leta 2010 umrl. Povedala je, da ji je tašča na poročni dan dala zelo dober nasvet. "Na dan, ko sem se poročila, me je tašča, s katero sem potem živela, potegnila na samo in mi dejala, da mi želi povedati skrivnost srečnega zakona,"je nadaljevala sodnica. In kaj so te modre besede bile? "Z nasmeškom je dejala, da včasih pomaga biti malo gluh,"se je Ruth iskrivo spominjala.