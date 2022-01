Zaročenec Britney Spears do potankosti izklesal telo: lobira za vlogo?

Sam Asghari, osebni trener, igralec in zaročenec Britney Spears, je znan po tem, da redno telovadi in se posledično lahko pohvali z izklesanim telesom. Tokrat je delil fotografijo svojega mišičastega telesa in zraven napisal, da je pripravljen na tretji del filma Vroči Mike. Ga bomo kmalu videli v vlogi slačifanta?

icon-expand Britney Spears in Sam Asghari FOTO: AP

27-letni Sam Asghari, ki je trenutno zaročen s pop princeso Britney Spears, je svojo igralsko kariero začel leta 2016. Osebni trener je znan po svoji izklesani in mišičasti postavi, s katero se rad pohvali na družbenih omrežjih. Tokrat je objavil fotografijo, na kateri pozira pred ogledalom in napenja mišice v zgornjem delu svojega telesa. Novo objavo je kratko in jedrnato pospremil z besedami: "Pripravljen za film Magic Mike 3." Kot kaže, je Asghari producentom in ustvarjalcem novega filma s tem želel sporočiti, da je iz pravega testa in več kot pripravljen, če bi ga poklicali na avdicijo za vlogo slačifanta.

Spomnimo, da je tretji film priljubljene filmske franšize Vroči Mike (Magic Mike) uradno potrjen. Ameriški igralec Channing Tatum, v filmih Vroči Mike leta 2012 in Vroči Mike XXL 2015 je nastopil v vlogi slačifanta, je novico naznanil na družbenih omrežjih novembra lani. Takrat je objavil fotografijo scenarija za prihajajoči tretji film z naslovom Magic Mike’s Last Dance in s tem sporočil, da se vrača v vlogi slačifanta.

Ob koncu lanskega leta se je razvedelo, da se je Asghari udeležil avdicije za vlogo v mini seriji In Just Like That, ki nadaljuje zgodbo kultne serije Seks v mestu. Zaročenec Spearsove je namreč želel stopiti v čevlje fizioterapevta Carrie Bradshaw, vendar mu je vlogo Travisa speljal postavni Avstralec, 35-letni Ryan Cooper.