Zaročenec Britney Spears do svoje prve vloge v filmu

Zaročenec pevke Britney Spears se podaja v filmske vode. Sam Asghari se bo na velikih platnih pojavil ob igralskem velikanu Melu Gibsonu. To bo prva filmska vloga za 27-letnika, ki svojih ambicij v svetu zabave ne skriva. Film, v katerem bo zaigral, nosi naslov Hot Seat in se žanrsko uvršča med akcijske trilerje. V celovečercu se bo ob manekenu in 65-letnemu Gibsonu pojavil tudi Kevin Dillon.