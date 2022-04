Zaročenec Britney Spears: Očetovstvo bo moja najpomembnejša vloga

Sedaj se je na veselo vest javno odzval tudi njen zaročenec, ki je na svojem Instagramovem profilu objavil fotografijo levje družine in zapisal, da so poroka in otroci naravni del trdne zveze, ki je polna ljubezni in spoštovanja. "Očetovstva sem se vedno zelo veselil in te vloge ne jemljem zlahka. To bo najpomembnejše delo mojega življenja," je zapisal 28-letnik, ki je z zvezdnico v zvezi že pet let.

Dobre želje je ob veseli novici paru zaželel tudi bivši soprog Spearsove, Kevin Federline, s katerim ima zvezdnica dva najstniška sinova. Federline je preko svojega odvetnika bivši ženi zaželel zdravo in veselo nosečnost ter čestital.