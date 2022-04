Zaročenec Britney Spears si ne želi izvedeti spola otroka

28-letnik je dejal, da si bosta z izbranko pri vzgoji otroka enakovredno delila vloge. "Pomagal bom, kolikor bo možno. To je moj otrok, moj prvi otrok," je dejal voditelju Mariu Lopezu. Ko gre za poizvedovanje o otrokovem spolu, Sam odločitev prepušča 40-letni zaročenki, ki ima iz prejšnjega zakona dva otroka, 16-letnega Seana Prestona in 15-letnega Jaydena Jamesa. "To se bo odločila ona, ampak jaz si ne želim vedeti. Želim počakati." "Če bo punčka, bo najbolj razvajena princeska. Če bo sin, bo vzdržljiv sin – do njega bom strog," je še povedal.

Sam se je na veselo novico, da bo očka, prvič odzval na Instagramu, kjer je objavil fotografijo levje družine in zapisal, da so poroka in otroci naravni del trdne zveze, ki je polna ljubezni in spoštovanja. "Očetovstva sem se vedno zelo veselil in te vloge ne jemljem zlahka. To bo najpomembnejše delo mojega življenja."