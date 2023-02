Zaročenec Hailie Jade o tem, kako je Eminema prosil za roko hčerke

Hčerka raperja Eminema in njen dolgoletni fant sta v začetku februarja sporočila, da sta se zaročila. A preden sta Hailie Jade Mathers in Evan McClintock uradno postala zaročenca, je moral fant dobiti blagoslov slavnega očeta.

Med gostovanjem v podcastu Just a Little Shady je Evan razkril podrobnosti priprav na zaroko. "Med božičnimi prazniki sem ga želel vprašati, a sem iskal primeren trenutek za to. Ko sem videl, da gre po stopnicah dol, sem si rekel, da moram to storiti takoj ali pa tega ne bom moral vprašati danes," je svojo pripoved o tem, kako težko je bilo na skrivaj vprašati Eminema za dovoljenje, razkril McClintock. "Sledil sem mu po stopnicah in ga med rezanjem torte za praznovanje tvojega rojstnega dne vprašal za tvojo roko," je povedal svoji zaročenki.