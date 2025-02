Zaročenec Mikaele Shiffrin ob njeni jubilejni zmagi: Ponosen sem nate

"Oprosti, Mikaela, vem, da ne maraš debat o 'največjih vseh časov' – ampak včasih bi se smel tvoj moški malo pohvaliti. Danes si dosegla svojo 100. zmago v svetovnem pokalu – vau! Tako sem ponosen nate in srečno vsem, ki si bodo drznili loviti ta rekord. A še bolj kot to izstopa oseba, kakršna si vsak dan – to je več vredno kot katero koli število zmag. Kot sama najbolje praviš: 'To je le številka.' Mimogrede, tekmo sem spremljal iz bolniške postelje – pravkar sem prestal načrtovano (in upam, da zadnjo) operacijo rame," je ob njuni skupni fotografiji zapisal 32-letnik.