Zaročenec Zooey Deschanel o snubitvi: Bil sem blebetajoča zmešnjava

Jonathan Scott in igralka Zooey Deschanel sta par že štiri leta, kmalu pa naj bi stopila tudi pred oltar. 45-letni televizijec je nedavno razkril nekaj podrobnosti njune zaroke, kot je povedal za Page Six , je snubitev skrbno načrtoval, zgodila pa se je med počitnicami na Škotskem.

"Z otroki sva bila v Glasgowu na Škotskem, vse skupaj pa sem že prej načrtoval. Šli smo na oglede, na koncu pa smo izpraznili grad v Edinburgu. Ostali smo zadnji ljudje na posestvu, jaz pa sem poskrbel, da je nekaj ljudi zaigralo na dude in Zooey vprašal, ali bi jih šla poslušat," se je spominjal in dodal, da je poskrbel tudi za to, da sta bila prisotna tudi igralkina otroka, 8-letna Elsie in 6-letni Charlie, ki ju ima z nekdanjim možem Jacobom Pechenikom.

"Šli smo si na na čudovito razgledno točko ogledat mesto, kjer je igrala neka skupina. Nenadoma je kitarist stopil v ospredje in začel igrati melodijo pesmi Harvest Moon Neila Younga. Zooey je takoj postala pozorna, otroka pa sta dvignila plakat, na katerem je bilo vprašanje 'Bi se poročila z mano?' Jokala je in privolila, jaz pa sem bil blebetajoča zmešnjava. Poroka bo prava katastrofa, saj je ne bom sposoben speljati do konca," je dejal Scott.