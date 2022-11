Zaročenka Aarona Carterja: Poskusila sem vse, da bi mu pomagala

"Po smrti mojega zaročenca Aarona je moje srce popolnoma zlomljeno. Vem, da je imel težave, in poskusila sem vse, da bi mu pomagala. Imel je zelo samosvojo in močno osebnost, nisem mu mogla pomagati na način, kot sem čutila, da bi mu morala. Želim si, da bi imela več ljudi, ki bi mi pri tem pomagali," je Melanie Martin po smrti svojega zaročenca Aarona Carterja povedala za revijo People . Dodala je, da bo sedaj svojega enajstmesečnega sina Princa vzgajala kot mati samohranilka. "To je najslabši dan mojega življenja, ampak moram biti močna za svojega sina. Pretresena sem."

TMZ poroča o novih podrobnosti glede smrti nekdanjega najstniškega idola. Vir organov kazenskega pregona je za tabloid dejal, da je bilo v kopalnici, kjer je pevec umrl, polno pločevink s stisnjenim zrakom in zdravila. Povedal je še, da je Aarona nazadnje videla njegova hišna pomočnica v petek ob dveh zjutraj, nato pa ga ni videla ves dan. V soboto ga je našla v kopalni kadi in poklicala policijo, ki trenutno preiskuje vzrok zvezdnikove smrti.

Aaron je javno večkrat priznal, da se bori z odvisnostjo, poleg tega pa je imel tudi številne duševne težave – diagnosticirali so mu disociativno motnjo identitete, shizofrenijo, akutno anksioznost in manično depresijo. Dva meseca pred smrtjo je začasno izgubil skrbništvo nad sinom, ob tem pa za The Sun dejal, da zdravi svojo odvisnost in se trudi, da bi skrbništvo dobil nazaj. Pevčev dolgoletni prijatelj Madatyan je nedavno za Entertainment Tonight dejal, da je bilo Aaronovo počutje dobro, dokler ni izgubil skrbništva nad sinom. "Strlo ga je, da ni mogel videti svojega otroka, o tem je imel veliko sestankov s svojimi odvetniki."