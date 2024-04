Zaročenka Jeffa Bezosa na večerjo v Beli hiši v drzni opravi

Podjetnik Jeff Bezos in njegova zaročenka, novinarka in filantropistka Lauren Sanchez, sta bila med številnimi zvezdniki, povabljenimi na gala večerjo v čast japonskega premierja Fumija Kišida in njegove žene Yuko, ki so jo gostili v Beli hiši. 54-letnica je za to priložnost izbrala drzno modno kreacijo, s katero je pritegnila številne poglede.

Jeff Bezos in njegova zaročenka Lauren Sanchez sta se udeležila gala dogodka v Beli hiši, kjer pa nista ostala neopažena. Poglede mnogih je namreč pritegnila drzna izbira obleke 54-letne nekdanje novinarke, ki je za to priložnost izbrala rdečo barvo, še posebej vpadljiv pa je bil korzet iz čipk in globokim dekoltejem.

Lauren Sanchez in Jeff Bezos sta na račun njene obleke pritegnila veliko pozornosti. FOTO: Profimedia icon-expand

Filantropistkina oprava je bila veliko bolj drzna, kot so jih vajeni gosti podobnih dogodkov, ki jih gosti Bela hiša, saj običajno izberejo formalna oblačila in nekoliko bolj zadržan videz. Te tradicije se je držal njen zaročenec, ki je nosil črno moško obleko, pod katero je oblekel belo srajco in črn metuljček.

Večerje so se udeležili tudi drugi znani in uspešni Američani, med katerimi sta bila igralec Robert De Niro in njegovo dekle Tiffany Chen, izvršni direktor Appla Tim Cook, pisateljica Lisa Jackson, japonsko-ameriška umetnostna drsalka Kristi Yamaguchi ter umetnostna drsalca Alex in Maia Shibutani.

Robert De Niro in Tiffany Chen FOTO: Profimedia icon-expand

Prisotnih je bilo več kot 200 povabljencev, ki so najprej prisluhnili zdravljicama predsednika Bidna in premierja Kišide. "Oba se spominjava odločitev, ki sta bili sprejeti, da sva spletla prijateljstvo," je dejal 81-letni Biden. "Oba se spomniva trdega dela, kaj je bilo treba, da smo našli skupno pot," je še dodal.