Zaročenka Raya Liotte Jacy Nittolo praznovala njegov 68. rojstni dan

Objavila je posnetek, v katerem so zbrane fotografije njune družine. Video spremlja glasba skupine The Beatles z naslovom In My Life. "Cilj ni živeti večno, cilj je ustvariti nekaj, kar bo," je zapis ob videu začela s citatom Chucka Palahniuka. "Danes bi bil Ray star 68 let," je nadaljevala in dodala, da verjame, da je ustvaril nekaj, kar bo živelo večno. "Še posebej v srcih njegove sestre Linde, hčerke Karsen in mene. Danes te slavimo," je dodala 48-letnica. V komentarjih so vdovi veliko podpore in ljubezni ter voščil Rayu izrekli mnogi njeni prijatelji in oboževalci.