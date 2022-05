Zaročenka Raya Liotte: Pomenil mi je vse na svetu

Prejšnji teden je filmski svet pretresla novica, da je v 68. letu starosti umrl igralec Ray Liotta. Na Instagramu se je sedaj oglasila njegova zaročenka Jacy Nittolo, ki je zapisala: "Moje življenje zadnjih nekaj let je bilo resnično magično. Z Rayem si deliva močno ljubezen, ki jo bom za vedno ohranjala v svojem srcu. Vsak dan sva se smejala. Bila sva neločljiva. Najina kemija je bila divja, v dobrem pomenu. Pomenil mi je vse na svetu in drug drugega se nisva nikoli naveličala. Šlo je za ljubezen, o kateri vsak sanja," je zapisala in dodala, da je bila Ray najbolj čudovita oseba, ki jo je kadar koli spoznala. Objavi je dodala nekaj prisrčnih fotografij, na katerih si izmenjujeta naklonjenost in pozirata skupaj z družino.