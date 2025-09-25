Zaročil se je brat Billie Eilish

Finneas O'Connell je zaročen. Pevec in producent, ki ustvarja s sestro Billie Eilish, je za roko zaprosil dolgoletno dekle Claudio Sulewski. Par je veselo novico sporočil na družbenem omrežju, kjer sta objavila skupno fotografijo, na njej pa bodoča nevesta kaže zaročni prstan z diamantom.

Brat in sodelavec Billie Eilish, Finneas O'Connell, je zaročen. 28-letni pevec in producent je po sedmih letih zveze za roko zaprosil 29-letno Claudio Sulewski. Par je novico o zaroki potrdil na družbenem omrežju, ob skupni fotografiji pa sta pripisala: "Za večno 9.22."

V objavi sta dodala tudi več fotografij, ki so nastale ob sončnem zahodu, in video, na katerem s helikopterjem letita proti kraju, kjer je nato pevec pokleknil pred dolgoletno partnerko. Sulewski je delila tudi nekaj fotografij zaročnega prstana z diamantom.