Zaročil se je brat Billie Eilish

Los Angeles, 25. 09. 2025 18.55 | Posodobljeno pred 1 uro

Finneas O'Connell je zaročen. Pevec in producent, ki ustvarja s sestro Billie Eilish, je za roko zaprosil dolgoletno dekle Claudio Sulewski. Par je veselo novico sporočil na družbenem omrežju, kjer sta objavila skupno fotografijo, na njej pa bodoča nevesta kaže zaročni prstan z diamantom.

Brat in sodelavec Billie Eilish, Finneas O'Connell, je zaročen. 28-letni pevec in producent je po sedmih letih zveze za roko zaprosil 29-letno Claudio Sulewski. Par je novico o zaroki potrdil na družbenem omrežju, ob skupni fotografiji pa sta pripisala: "Za večno 9.22."

 V objavi sta dodala tudi več fotografij, ki so nastale ob sončnem zahodu, in video, na katerem s helikopterjem letita proti kraju, kjer je nato pevec pokleknil pred dolgoletno partnerko. Sulewski je delila tudi nekaj fotografij zaročnega prstana z diamantom.

Z grammyjem nagrajeni glasbenik je Claudio, ki je vplivnica in igralka, spoznal na aplikaciji za zmenkarije leta 2018, kmalu pa je postala njegova muza. Leta 2019 je za BuzzFeed povedal, da je le nekaj ur za tem, ko sta se spoznala, napisal pesem z naslovom Claudia in ji še isto noč poslal nekaj posnetkov.

