Zaročil se je hrvaški smučar Filip Zubčić

Hrvaški smučar Filip Zubčić je zaročen. S partnerko Ano Vukoja sta veselo novico sporočila na družbenem omrežju, kjer sta delila tudi nekaj zaročnih fotografij, 27-letna diplomirana kineziologinja pa je pokazala prstan s svetlečim se diamantom, ki ji ga je poklonil 32-letnik. Med tistimi, ki so jima čestitali, so bili tudi Zubčićevi tekmeci in nekdanji kolegi, kot je naš Štefan Hadalin .

"Osvojila me je s svojo spontanostjo, preprostostjo, pa tudi zato, ker je sama športnica. Nikoli se ni profesionalno ukvarjala s športom, a vseeno razume moj življenjski slog, kar je zelo pomembno. Osvojila me je seveda s svojim videzom, občudujem pa tudi njeno ambicioznost in željo, da sama nekaj ustvari in se razvija v svojem svetu. Pravzaprav imava zelo preprost odnos, v katerem se poskušava maksimalno posvetiti drug drugemu, kadar koli imava priložnost," je v začetku letošnjega leta povedal Glorii Zubčić.