Zaročil se je starejši sin Pamele Anderson in Tommyja Leeja

Pamela Anderson in Tommy Lee bosta že kmalu pred oltar pospremila tudi starejšega sina. Po tem, ko se je nedavno poročil mlajši od njunih dveh sinov, se je pred dnevi zaročil še starejši. Brandon Thomas Lee je 29. avgusta za roko zaprosil vplivnico Katarino Demetriades, veselo novico pa sta sporočila na družbenem omrežju.

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"Spoznajte mojega zaročenca," je ob skupnih fotografijah pripisala vplivnica. Par se je zaročil med potovanjem v Indonezijo, kot poroča People, pa naj bi načrtovala, da pred oltar stopita naslednje leto.