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Zaročil se je starejši sin Pamele Anderson in Tommyja Leeja

Los Angeles, 10. 09. 2026 13.09 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
K.Z.
Brandon Thomas Lee

Starejši sin Pamele Anderson in Tommyja Leeja, Brandon Thomas Lee, je zaročen. 30-letnik, ki je za roko zaprosil vplivnico Katarino Demetriades, je veselo novico sporočil na družbenem omrežju v skupni objavi z zaročenko.

Pamela Anderson in Tommy Lee bosta že kmalu pred oltar pospremila tudi starejšega sina. Po tem, ko se je nedavno poročil mlajši od njunih dveh sinov, se je pred dnevi zaročil še starejši. Brandon Thomas Lee je 29. avgusta za roko zaprosil vplivnico Katarino Demetriades, veselo novico pa sta sporočila na družbenem omrežju.

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"Spoznajte mojega zaročenca," je ob skupnih fotografijah pripisala vplivnica. Par se je zaročil med potovanjem v Indonezijo, kot poroča People, pa naj bi načrtovala, da pred oltar stopita naslednje leto.

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Lee in Demetriades sta bila prijatelja več let, preden sta se tudi romantično zapletla, svoje razmerje pa skrbno skrivata pred očmi javnosti. Brandon sicer dela kot producent, Katarina pa zaključuje študij filozofije, ob tem pa se ukvarja z manekenstvom in je znana vplivnica.

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