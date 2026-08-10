Zaročil se je voznik formule 1 George Russell

Britanski voznik formule 1 George Russell je s svojimi sledilci na družbenem omrežju delil novico, da je za roko zaprosil svoje dekle Carmen. Ob fotografijah, na katerih se v ozadju vidi sončni zahod in morje, je dodal le emoji prstana in belega srca, njegova bodoča žena, ki je nosila belo obleko, pa je pokazala svoj zaročni obroček.

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George in Carmen sta v zvezi od leta 2020, potem ko sta ju predstavila skupna prijatelja v Londonu. 28-letnica je sčasoma postala znan obraz v "paddocku" formule 1, pogosto je spremljala Russlla na dirkah po vsem svetu, hkrati pa je gradila svojo kariero.

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