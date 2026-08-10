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Tuja scena

Zaročil se je voznik formule 1 George Russell

London, 10. 08. 2026 11.08 pred 4 urami 1 min branja 3

Avtor:
K.Z.
George Russell

Voznik formule 1 George Russell in Carmen Montero Mundt sta se po šestih letih zveze zaročila. Russell je 28-letno Carmen zaprosil med romantično večerjo ob morju, veselo novico pa sta delila na družbenih omrežjih.

Britanski voznik formule 1 George Russell je s svojimi sledilci na družbenem omrežju delil novico, da je za roko zaprosil svoje dekle Carmen. Ob fotografijah, na katerih se v ozadju vidi sončni zahod in morje, je dodal le emoji prstana in belega srca, njegova bodoča žena, ki je nosila belo obleko, pa je pokazala svoj zaročni obroček.

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George in Carmen sta v zvezi od leta 2020, potem ko sta ju predstavila skupna prijatelja v Londonu. 28-letnica je sčasoma postala znan obraz v "paddocku" formule 1, pogosto je spremljala Russlla na dirkah po vsem svetu, hkrati pa je gradila svojo kariero.

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Rodila se je v Španiji in se pri 18 letih preselila v Veliko Britanijo. Na Univerzi v Westminstru je študirala poslovno upravljanje in finance, nato pa delala v finančnem sektorju. Je tudi soustanoviteljica blagovne znamke za nego kože, ki jo je ustanovila z Óscarjem Vallsom Bartoloméjem. Čeprav sta z Russllom eden bolj znanih parov v svetu formule 1, svoje zasebno življenje običajno skrivata pred očmi javnosti.

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KOMENTARJI3

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Ici
10. 08. 2026 15.40
Vsaka zveza se začne z "oh in sploh" spektaklom. Kako se konča, bi znal ta hip najlažje povedati Dončič.
Odgovori
0 0
kinimod
10. 08. 2026 14.25
videt je kot da sta blizu Etne ?
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0 0
BUONcaffee
10. 08. 2026 14.04
Naj ljubezen traja
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0 0
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