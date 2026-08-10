Zaročil se je voznik formule 1 George Russell

Britanski voznik formule 1 George Russell je s svojimi sledilci na družbenem omrežju delil novico, da je za roko zaprosil svoje dekle Carmen. Ob fotografijah, na katerih se v ozadju vidi sončni zahod in morje, je dodal le emoji prstana in belega srca, njegova bodoča žena, ki je nosila belo obleko, pa je pokazala svoj zaročni obroček.
George in Carmen sta v zvezi od leta 2020, potem ko sta ju predstavila skupna prijatelja v Londonu. 28-letnica je sčasoma postala znan obraz v "paddocku" formule 1, pogosto je spremljala Russlla na dirkah po vsem svetu, hkrati pa je gradila svojo kariero.
Rodila se je v Španiji in se pri 18 letih preselila v Veliko Britanijo. Na Univerzi v Westminstru je študirala poslovno upravljanje in finance, nato pa delala v finančnem sektorju. Je tudi soustanoviteljica blagovne znamke za nego kože, ki jo je ustanovila z Óscarjem Vallsom Bartoloméjem. Čeprav sta z Russllom eden bolj znanih parov v svetu formule 1, svoje zasebno življenje običajno skrivata pred očmi javnosti.
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