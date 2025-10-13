Zaročila se je 16-letna hči Tysona Furyja: 'Takšna je naša tradicija'

V javnosti je veliko pozornosti vzbudila novica, da se je zaročila 16-letna hči boksarja Tysona Furyja in njegove žene Paris. To je minuli mesec na družbenem omrežju sporočila prav 35-letnica, ki je objavila, da je Venezuela v poroko privolila na svoj rojstni dan, zdaj pa je hčerino odločitev branila, rekoč da se je tudi ona zaročila pri 17 letih.

Hči angleškega boksarja Tysona Furyja in njegove soproge Paris je zaročena. Prejšnji mesec je mati sedmih otrok presenetila sledilce z objavo, da se je njena najstarejša hči zaročila na 16. rojstnodnevni zabavi, s tem pa vzbudila veliko pozornosti javnosti in zgražanja, da je Venezuela premlada za takšno odločitev.

Paris je na družbenem omrežju delila video, ki je bil posnet na zabavi, na njem pa Venezuelin fant poklekne pred 16-letnico in jo zaprosi za roko. Čeprav družina Fury velja za nekoliko ekscentrično, pa je novica razdelila tudi njihove oboževalce. Medtem ko so nekateri poudarjali, da Venezuela pravno še vedno velja za otroka in je premlada za zaroko, so drugi zagovarjali potezo, češ da je v skladu s prepričanji in tradicijami njihove irske skupnosti. Da hčerko podpira, je potrdila tudi Paris Fury, ki je v novem intervjuju za The Mirror dejala, da sta oba z možem srečna in vesela zanjo. Priznala je, da je njena hči mlada, a je poudarila, da je ta mejnik v skladu z njihovimi tradicijami in vrednotami.

"Vzpodbujala sem jo, naj počaka čim dlje, vendar je bila neomajna," je pojasnila 35-letna Paris. "Vsi smo tako veseli zanjo in Noaha – sta odličen par in se resnično veselimo tega naslednjega poglavja v njenem življenju. Da, mlada je, ampak kot vsi vemo, je to v skladu z našimi tradicijami in vrednotami. Tudi jaz sem se s Tysonom zaročila, ko sem bila stara 17 let, zato to ni tako velika razlika," je pojasnila zdaj 35-letna Paris. Po veljavni britanski zakonodaji morajo pari v Angliji in Walesu biti stari 18 let, da se lahko zakonito poročijo, medtem ko škotska zakonodaja to dovoljuje parom, starejšim od 16 let. Paris in Tyson sta menda postala par na njen 16. rojstni dan in se poročila, ko sta bila stara 19 oziroma 21 let.

Kdo je zaročenec Venezuele Fury?