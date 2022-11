Zaročila se je luksemburška princesa Alexandra

"Njuni kraljevi visokosti veliki vojvoda in velika vojvodinja z veseljem naznanjata zaroko svoje hčere, njene kraljeve visokosti princese Alexandre, z gospodom Nicolasom Bagoryjem," so zapisali v uradni objavi. Delili so tudi nekaj podrobnosti bodočega ženina, ki je bil rojen v Franciji, študiral je politologijo in klasične študije, deluje pa na področju družbenih in kulturnih projektov.

"Poroka bo spomladi. Obe družini se pridružujeta sreči zaročencema in z njima delita naklonjenost," so še zapisali ob uradnem portretu 31-letne princese Alexandre in Nicolasa, na fotografiji pa je viden tudi zlat zaročni prstan, okrašen z dragimi kamni.

Princesa Alexandra je četrti otrok velikega vojvode Henrija in velike vojvodinje Marije Tereze, luksemburškega kronskega para. Trenutno je šesta v vrsti za nasledstvo prestola, za svojim starejšim bratom, velikim vojvodom Guillameom, njegovim dveletnim sinom princem Charlesom, svojim starejšim bratom princem Félixom, njegovo osemletno hčerjo princeso Amalio in šest let starim princem Liamom. Alexandri sledi njen mlajši brat, princ Sébastien.