Zaročila se je Miley Cyrus

Glasbenika Miley Cyrus in Maxx Morando sta se po štirih letih zveze zaročila. Novice javno sicer nista komentirala, sta se pa z roko v roki udeležila premiere filma Avatar: Ogenj in pepel , kjer je zvezdnica pokazala zaročni prstan. Da je 27-letni Morando pokleknil na eno koleno in vprašal za roko 33-letnice, je kasneje potrdil portal PageSix .

Trikratna grammyjeva nagrajenka in bobnar sta se zapletla konec leta 2021, fotografi pa so ju nekaj mesecev kasneje ujeli med poljubljanjem na ulici. Pevka, ki svoje zasebno življenje po zelo javni ločitvi od igralca Liama Hemswortha skrbno skriva, je leta 2023 za britanski Vogue razkrila, da sta se z bobnarjem spoznala na zmenku na slepo, v lanskoletnem intervjuju za revijo Harper's Bazaar pa je o šestletni razliki v letih dejala, da deluje zato, ker življenja ne jemljeta preresno.

Neimenovani vir je za revijo People preteklo leto razkril, da glasbenika živita skupaj ter da je pevka z njim zelo srečna. "Zdi se bolj mirna in harmonična. Vsi imajo radi Maxxa. Je odličen fant. Je zaseben in ne mara biti v medijih. To ji je koristilo."